(UŽIVO) ZUBČIĆ I KOLEGA U BODOVIMA: Dobar nastup naših skijaša u Austriji

Počeo je drugi lauf FIS slaloma koji se održava u austrijskom Kitzbühelu , a naši predstavnici Samuel Kolega i Filip Zubčić osigurali su drugu vožnju, kojusu obojica završili i osvojili nove bodove u Svjetskom kupu.

U drugi lauf prvi je krenuo Kolega koji je prvu vožnju završio na 25. mjestu, a Samuel je odskijao po bodove i nije možda skijao koliko je mogao, ali je vožnjom osigurao nove bodove u Svjetskom kupu. Kratak komentar u kameru Kolege nakon utrke bio je “užas”.

Filip Zubčić je u prvoj vožnji bio na 19. mjestu, a dobrom drugom vožnjom zasjeo je trenutno na treće mjesto.

Jak snijeg

Podsjetimo, nakon prvog laufa vodi Talijan Vinatzer, ispred Francuza Noela i Foss Solevaaga, a prvi trojac stisnut je u devet stotinki sekunde, pa nas očekuje zanimljiva utrka za postolje.

Inače u Austriji je padao jak snijeg koji je zadao dosta problema skijašima, te smo tako svjedočili i dosta odustajanja, a jednu grešku imao je i naš Zubčić, ali se dobro izvukao iz nezgodne situacije.

Situacija sa snijegom se popravila te će druga vožnja biti odvožena u lakšim uvjetima s većom vidljivosti. Ipak snijeg je pojačao a staza je i dalje teška i opet je bilo dosta odustajanja u drugoj vožnji.

Heading into the 2nd run 0.09 seconds split the top 3!😲 Alex Vinatzer is leading the pack ahead of @clement__noel in second, and @SSolevaag in third… There will be some tight times this afternoon at the Hahnenkamm-Rennen Kitzbühel😁#fisalpine pic.twitter.com/SX8OuESFyS









— FIS Alpine (@fisalpine) January 22, 2022