HRVATSKA ŽESTOKO KRENULA, BARAKUDE MOĆNO U LOV PO MEDALJU! Jedino su Srbi kod protivnika ‘pravili probleme’

Autor: P. V.

Hrvatska je lako pobijedila Kazahstan na otvaranju Olimpijskih igara. Laka pobjeda za Barakude, uvjerljiva pobjeda 23:7, jednog od kandidata za medalju…

Hrvatsku su predvodili Maro Joković s pet i Luka Bukić s četiri gola, dok je Srđan Vuksanović bio trostruki strijelac za Kazahstan.

Protiv nedoraslog suparnika Hrvatska je ozbiljno krenula u dvoboj i pogocima Jokovića, Bukića, Fatovića i Garcije povela sa 4-0. Prvi pogodak Kazahstan je postigao 22 sekunde prije kraja prve četvrtine.

Posljednji dvoboj dana

Jedino ravnopravno razdoblje u utakmici bilo je početkom druge četvrtine kada su Kazahstanci neko vrijeme uspjevali igrati gol za gol. No, to je trajalo samo do rezultata 6-3, a zatim se Hrvatska ponovno odvojila.

Treća i četvrta četvrtina protekle su u potpunoj dominaciji Hrvatske koja je na kraju stigla i do 16 pogodaka prednosti.

U 2. kolu Hrvatska će u utorak od 12.50 sati igrati protiv Australije.

“U turnir ulazimo maksimalno motivirani. Odradili smo odlične pripreme”, najavio je Mile Smodlaka, pomoćni trener.

Marko Macan, branič, jako je motiviran za nastavak natjecanja.









“Prilagodili smo se i spremni smo. Kazahstan je imao dva srpska igrača koji su najkvalitetniji i najopasniji u bazenu.”, rekao je.

HRVATSKA – KAZAHSTAN 23:7

HRVATSKA: Bijač; Lončar, Bušlje, Garcia, Joković, Fatović, Bukić

KAZAHSTAN: Mahmetov; Rudaj, Marković, Medvjedev, Šakenov, Šmider, Vuksanović

KRAJ

8′ – I konačnih 23:7, malo lakši trening…

3′ – Obradović je siguran iz peterca.

1′ – Ekshibicija u nastavku, Miloš povisuje, ali Ukumanov smanjuje.

Četvrta četvrtina

8′ – Razbijanje protivnika, Vrlić zabija svoj treći pogodak, a Vukičević nedugo nakon toga pogađa za +13

4′ – Joković zabija s velike udaljenosti! + 10 za Hrvatsku!

2′ – Garcia je povuka okontru i zabio za visoku prednost od devet golova.

1′ – Idemo dalje, Vrlić odmah zabija za +7, a potom i za +8!

Treća četvrtfina

8′ – Fatović koristi brzi napad Hrvatske za 10-4!

6′ – Kazahstan smanjuje na 8-4, ali ubrzo nakon toga Joković sigurno realizira peterac

4′ – Sjajan pogodak Bukića za 7-3, a minutu kasnije isti igrač zabija za +5.

4′ – Treći pogodak za naše suparnike. Vukasanović je iskoristio spori povratak Barakuda u obrambenu fazu. Treći pogodak za naše suparnike.

3′ – Obradović vraća na +4!

2′ – Bukić postiže svoj drugi pogodak, ali Kazahstan uzvraća preko Šakenova! Rezultat je 5-2!

Druga četvrtina

8′ – Garcia se također upisao za 4:0, sjajni Španjolac u redovima Hrvatske kojem su to posljednje Igre.

5′ – Evo i Fatovića koji zabija za 3:0! Ako je bilo dvojbi, više ih nema…

4′ – Luka Bukić za 2:0! Odličan start za Hrvatsku

2′ – Evo i gola! Precizan je bio Joković! Na drugoj strani odmah prijeti Kazahstan, ali Bijač je ispravio pogrešku naše obrane.

1′ – Počela je utakmica.

Prva četvrtina