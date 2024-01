Na prepunom Gružu ‘barakude’ idu po pobjedu: Hrvatsku čeka nezgodna Francuska

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Hrvatska: Francuska 0:0

1- Počela je utakmica, sretno Hrvatska!

Hrvatska vaterpolo reprezentacija igra susret drugog kola Europskog prvenstva u Dubrovniku protiv nezgodne ekipe Francuske. U prvom kolu “barakude” su bile bolje s 14:12 od Španjolske.

Jučer je Hrvatska imala malu prometnu nezgodnu u kojoj je nastradao jedan pješak. Igrači su posjetili ozlijeđenog gospodina te su ga oduševili poklonima pa je i ozlijeđena noga malo bolje.

Tucak je uoči utakmice rekao: ” Francuska se ne smije podcijeniti. Ne može se usporediti njihova kvaliteta sa Španjolskom, ali to ne znači opuštanje. To je izuzetno važna utakmica. Opuštanje ne dolazi u obzir. Bilo kakav kiks od naše strane, a igramo protiv sjajne reprezentacije, bacit će u vodu sve ono što smo napravili protiv Španjolske.”

Pobjeda imperativ

Zatim je dodao: “Razmišljamo o pobjedi koja bi otvorila vrata nešto lakšeg puta u četvrtfinale i kasnije. Da sad ne ulazimo u nikakve matematičke detalje, ali to negdje u nekakvoj projekciji može značiti da negdje u polufinalu idemo na Talijane.”









“Čeka nas jedna strašno, strašno teška utakmica. Morate znati da na klupi imaju Vjeku Kobešćaka, koji jako dobro zna našu reprezentaciju, koji jako dobro zna svoje igrače iz Juga, sve igrače hrvatske reprezentacije, jer protiv njih i priprema igru, tako da milijun detalja je tu na kojima moramo biti oprezni. A

li ja vjerujem da mi izgledamo dobro, vjerujem da izgledamo puno bolje nego što je to bilo u Fukoki, da smo kompletni, to sad iz ove perspektive, nakon jučerašnje utakmice vidite koliko nama Loren Fatović znači u našoj igri, to je ono što nam je falilo u Fukoki, imamo Lončara koji nam daje jednu dodatnu dubinu” zaključio je. Susret počinje u 20:10 uz prijenos na HRT2 te tekstualni live prijenos na našem portalu.