(UŽIVO) JAPANCI POTPUNO POTONULI: Hrvatska lako puni mrežu protivnika

Danas od 18 sati izabranici izbornika Tucka igraju odlučujuću utakmicu prve faze Svjetskog prvenstva u kojoj moramo pobijediti Japan s najmanje 12 razlike, ako želimo osvojiti skupinu.

Nakon neriješenog protiv Grčke i pobjede protiv Njemačke, naši igrači doveli su se u situaciju da moraju ganjati visoku pobjedu protiv nezgodnih Japanaca.

“Plivački su fenomenalni, čvrsti u kontaktu. Čak bih rekao i preagresivni, igraju na granici dopuštenog i morat ćemo dati maksimum svojih mentalnih i fizičkih sposobnosti da tu utakmicu prvenstveno pobijedimo. Zato ja i razmišljam prvo samo o pobjedi, a kako će se utakmica razvijati, onda ćemo misliti i o gol razlici”, zbori o vaterpolistima iz zemlje izlazećeg sunca naš izbornik.

Harkov na asistenciju Fatovića za 21:12

Vukićević za plus osam

Popadić brani ništa ga nije prošlo

Krapić zabija svoj pet,i a 19 gol Hrvatske

Odličan gol Barakuda Krapić

Gol Hrvatska pet razlike Harkov

Bukić za Krapića za plus četiri

Isključenje Japanaca

Harkov je probao protiv dva Japanca, ali krivo dodavanje

Vukićević vraća na tri razlike

Isključenje Brlića, Japan smanjuje, šut Inabe odbio se od glave našeg u gol

Hrvatska ima prvi napad, ali šut pored gola

Četvrta četvrtina

Bukić nas odvodi na tri razlike

Fatović zabija za plus dva

Zapjenilo se u bazenu, prvo Japan ima kontru pa naši, ali bez šanse pa Japan na kraju promašuje gol

Peterac za Japan, Burićevo treće isključenje, Inaba zabija

Šut Krapića, dva razlike za Barakude

Japan lagano pada u tempu

Vodi Hrvatska Harkov

Obranila se Hrvatska

Hrvatska izjednačila opet Fatović

Gol Fatovića

Isključenje naših i zabija Arai

Odlično dodavanje Žuvele na Fatovića i gol

Isključenje za Hrvatsku, Brani Popadić

Japan ima prvi napad

Treća četvrtina

Nismo zabili dvije šanse Japan vodi dva razlike

Japan na dva razlike, loše

Japan opet vodi

Izjednačenje zabio Harkov

Isključenje japanaca

Harkov zabija s igračem više

Ogihara zabija za plus dva Japana

Japan vodi

Fatović jedan na jedan promašio gol

Japanci imaju igrača više

Žuvela zabio za izjednačenje

Araki zabija za vodstvo Japana

Isključenje Bukića

Inaba odlično zabio za izjednačenje

Prvi napad Hrvatska ali loš šut

Druga četvrtina

Burić okrenuo Japanca i zabio za vodstvo

Isključenje Japana ali loš šut

Nerezonski šut Japana obranili smo se

Solo akcija Burića koji je lobao golmana a prije je okrenuo braniča

Isključenje za Hrvatsku i peterac za Japan Inaba siguran Japan vodi

Biać brani pokušaj Japanaca, Barakude u napadu

Bukić u vratnicu nismo iskoristili igrača više a odmah smo zaradili isključenje

Igrač više za Hrvatsku, korner

Japnci su oduzeli loptu našima u napadu brza kontra i petrerac koji Inaba zabija

Goool Japan Araki zabija

Gool Hrvatska Harkov ponovno dobro probio stranu i dao na drugu za Vukićevića

Gool Hrvatska odlična kontra i prijenos na drugu stativu

Prvi napad završio je na gredi, Japan ima igrača više, ali Hrvatska se obranila

Počela je utakmica Hrvatska ima prvi napad

Prva četvrtina

21:12

HRVATSKA: Bijač, Burić, Fatović, Krapić, Lazić, Bukić, Vukičević, Žuvela, Marinić Kragić, Vrlić, Bašić, Harkov, Popadić

JAPAN: Tanamura, Adachi, Watanabe, Ogihara, Maita, Suzuki, Date, Takata, Arai, Inaba, Okawa, Araki, Fukushima

