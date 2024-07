Uzela medalju kad nitko nije očekivao i oduševila Hrvatsku: Gubitak trenera nikad nije preboljela

Autor: Ivan Lukač

Bilo je jutro i Hrvatska se tek budila, a na drugom kraju svijeta jedna Hrvatica ispunila je svoj dan već prvog dana Olimpijskih igara. Snježana Pejčić osvojila je broncu u Pekingu u disciplini zračna puška na 10 metara.

Ne samo da je uzela broncu Pejčić je postala prva hrvatska sportašica s osvojenom medaljom na ljetnim Olimpijskim igrama . Inače, Peking je za Hrvate i bio obilježen ženskim uspjesima. Martina Zubčić i Sandra Šarić uzele su broncu u taekwandou, Blanka Vlašić skočila je do srebra dok je Filip Ude ostao jedini muški predstavnik s medaljom. Bila je ona srebrenog sjaja.

“Znala sam da mogu napraviti puno, ali nije dovoljno samo to imati u glavi. Na velikim natjecanjima treba to i dokazati. Ovo mi je apsolutno najveći uspjeh u karijeri. Jedinu medalju do sada na većim natjecanjima osvojila sam u juniorskom Svjetskom prvenstvu u Solunu 2002. Trema me počela hvatati još dan prije natjecanja. I sam plasman u finale, među osam najboljih, bio bi veliki uspjeh. U finalu sam imala tremu od prvog do zadnjeg metka” rekla je tada Riječanka.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Snježana Pejčić (@sneki137)









Tuga za trenerom

Nakon Pekinga uzela je dva zlata na Europskom prvenstvu u Pragu, a tada je izjavila da bronca nije puno promijenila njen život: “Streljaštvo je postalo malo poznatiji sport, a mene su ljudi počeli prepoznavati na ulici, ali to je otprilike to. Još uvijek se na svakom natjecanju treba boriti i dokazivati, sada možda čak i više nego prije.”

Zanimljivo, iako je uzela broncu na Igrama svoj prvu medalju na Svjetskim prvenstvima ostvarila je tek šest godina kasnije na prvenstvu u Granadi uzela je srebro, a četiri godine kasnije broncu u Kini.

Zadnji nastup na igrama imala je u Tokiju prije tri godine, ali neće ga pamtiti po dobrom. Njen treneru pozlilo je u busu uoči otvaranja igara te je u Tokiju proveo dva mjeseca na liječenju. Mjesec dana nakon povratka kući Seno Čusto preminuo je u 66. godini života. Pejčić je to jako pogodilo jer bila je jako vezana uz čovjeka s kojim je postigla najveće uspjehe.









“Nemam riječi, ne znam kako složiti suvislu rečenicu. Otišao je čovjek s kojim sam bila punih 20 godina. Nikad nije lako kad nas netko zauvijek napusti, no ja to još uvijek ne mogu prihvatiti kao istinu. Zaista ne znam što reći, posebno me pogodio način kako je Seno otišao” rekla je za Jutarnji.

Seno Čusto pretrpio je moždani udar u glavnom gradu Japana i odmah su ga prebacili na intenzivni odjel tokijske sveučilišne bolnice, a krajem rujna u kritičnom stanju prebacili su ga u KBC Rijeku, gdje je bio na intenzivnoj njezi.

Godinu dana nakon Pejčić se umirovila od sporta i zaposlila se u Hrvatskom olimpijskom odboru gdje obnaša dužnost voditeljica Karijernog centra za sportaše. Osim što je pričuvnica HV završila je i KIF te uz njeno bogato sportsko iskustvo sportaši su dobili pravu osobu na toj poziciji.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Snježana Pejčić (@sneki137)

” Ispred mene je novi izazov u novom poglavlju mog života, za koji se nadam da će biti barem upola uspješan kao moja sportska karijera. Upravo sam kroz sportsku karijeru shvatila koliko je bitna „karijera nakon karijere“, upoznala sam se s problemima s kojima se sportaši i sportašice susreću za vrijeme i nakon aktivne karijere, pa vjerujem da ću biti od pomoći svima koji u tom aspektu budu trebali određene smjernice ili pomoć za što „bezbolniji“ prelazak u novu karijeru” izjavila je u travnju 2022.

Pejčić je svojom medaljom ispisala povijesne knjige hrvatskoga sporta, a nadajmo se da će njenim stopama krenuti mnogi već u Parizu za nekoliko dana.