UZAVRELE STRASTI U BEOGRADU, PRETUČEN SVJETSKI PRVAK: ‘Napao ga bez razloga, glavu mu je okrvavio!’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nikola Stojić, 47-godišnji veliki srpski sportaš, svjetski prvak u veslačkom dvojcu s kormilarom 2006. u britanskom Etonu, našao se usred skandala za koji je teško naći objašnjenje.

Stojić se danas bavi trenerskim poslom s veslačima Partizana, a kako tvrdi njegov klub, pretukao ga je Dušan Kovačević, prvi čovjek Izvršnog odbora Veslačkog saveza Srbije. Što je do ovog dovelo, nije poznato, no uzavrele strasti možda su nastale zbog klubaštva – s obzirom na to da Partizan za napad optužuje Kovačevića koji je sportski direktor veslačkog kluba Crvena zvezda.

‘Došlo je do uznemirujućeg događaja’

“Danas je u Beogradu, u prostorijama Veslačkog saveza Srbije, došlo do uznemirujućeg događaja, nesvakidašnjeg u svijetu veslanja, kada je Dušan Kovačević, predsjednik IO VSS-a, bez razloga napao našeg najtrofejnijeg veslača i trenera naših olimpijaca Nikolu Stojića, zadavši mu više udaraca u glavu, nakon čega je Stojić nakratko izgubio svijest i ostao krvave glave”, stoji u Partizanovu priopćenju.

Dodaje se i da je napad bio sasvim neizazvan.

‘To pokazuje kakvi ljudi vode Savez’

“Kako je sam Stojić rekao, nije bilo nikakvog povoda za ovako nemile scene. Ovo je još jedan dokaz kakvi ljudi nam vode Savez”, piše u priopćenju koje je u javnost pustio veslački klub Partizan.

Na mjestu događaja je nakon napada bila policija, a napadnuti veliki sportaš završio je na pregledima u bolnici u Beogradu.

Slika pokazala krv na čelu

Stranica Serbian rowing lovers na Instagramu objavila je fotografiju napadnutog Nikole Stojića, također uz riječi da je na njega išao Dušan Kovačević, s opisom da ga je “mučki napao s leđa i više puta udario u glavu”.







Dodaje se da je napadnuti veliki sportaš završio u beogradskom Urgentnom centru zbog pregleda njegovih ozljeda, a nakon svega, fotografija i riječi pokazuju da se dogodio incident koji ostavlja ružnu mrlju.

Napadnuti Stojić u bogatoj kolekciji ima svjetsko zlato, a tu su i dva srebra te jedna bronca sa svjetskih prvenstava. Dvaput je bio europski prvak, još dva puta srebrni i triput brončani na europskim prvenstvima.

U veslačkim vodama bio je i uspješni olimpijac, s četiri uzastopna nastupa na ljetnima OI od 2000. u Sydneyju do ’12. u Londonu.