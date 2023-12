Užas u Njemačkoj: Poznati boksač upucan u vrat, nalazi se u kritičnom stanju

Užasna vijest dolazi iz Njemačke, konkretno iz Berlina gdje je iz vatrenog oružja upucan poznati boksač Ibrahim Ayada (29). Sport Bild navodi da je do pucnjave došlo oko 4 sata ujutro i da se boksač nalazi u kritičnom stanju.

Prema napisima njemačkih medija Ayada je upucan hicima iz crnog automobila nizozemskih registarskih oznaka sa zatamnjenim staklima. Čini se kako je baš Ayada bio ciljana meta, a jedan ga je hitac pogodio u vrat. Hitno mu je ukazana liječnička pomoć, te je prevezen u bolnicu gdje je operiran, a njegovo stanje je kritično.

Berlinska policija pokrenula je opsežnu istragu, a javnost pozivaju na maksimalnu suradnju u svjetlu rasvjetljavanja ovog pokušaja ubojstva. U dijelu njemačkih medija sumnja se kako je bila riječ o potencijalnom mafijaškom obračunu budući je Ayada po završetku karijere često viđan u sumnjivom društvu.

In kritischem Zustand: Berliner Boxer Ibrahim Ayada in Westberlin niedergeschossen https://t.co/jGhLgHKJ87 via @niusde_

