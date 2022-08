UTRČAO NA TEREN I UBIO TRENERA: Bijesni roditelji sve pokrenuli, traži se brat poznatog igrača

Tragična situacija se tijekom vikenda dogodila na utakmici mladih momčadi američkog nogometa u Teksasu. Preminuo je trener Mike Hickmon, žrtva napada vatrenih oružjem na terenu u gradiću Lancasteru, u tragičnom raspletu incidenta koji je izbio nakon utakmice dviju mladih momčadi.

Kako se prenosi u SAD-u, Hickmon je stradao nakon što je došlo do svađe koju su potaknuli nezadovoljni roditelji. Napadnuti trener nije preživio ranjavanje za koje se tereti muškarac u bijegu.

Za ovaj napad osumnjičen je Yaqub Talib, brat umirovljenog poznatog igrača Aqiba Taliba, koji je izgradio uspješnu karijeru u NFL-u, u najjačoj svjetskoj ligi američkog nogometa, a potom, okrenuo se poslu komentatora u televizijskim prijenosima utakmica. Yaquba Taliba sada traže u Teksasu zbog napada sa smrtnim posljedicama.

Za čovjekom u bijegu objavljena je tjeralica, a kako govore policijske informacije, za njim se traga jer je osumnjičen za ubojstvo.

We send our deepest thoughts and prayers to the family, friends, former teammates, and players of Coach Mike Hickmon after learning about the appalling tragedy that took place earlier this evening in Lancaster pic.twitter.com/H9dIYjXEit

— Texas Football Life (@txfblife) August 14, 2022