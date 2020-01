Photo by Jörg Schüler/Getty Images

USHIT, ZANOS, SREĆA: Rukometaši potvrdili pravilo – ‘Nikad se ne predaj!’

„Ovo je poruka da vrijedi uvijek vjerovati„, ushićen je govorio izbornik naše reprezentacije Lino Červar.

”Ovo je stvarno nešto što prije svega moram se zahvaliti i čestitati igračima koji su prihvatili moju tezu na poluvremenu da ja ne prihvaćam poraz. Pokazali su mentalnu jakost i to je ono što govorim, možeš izgubiti samo ako odustaneš. Poruka je roditeljima da beskrajno vole svoju djecu i da im pomažu kad je teško. Sport šalje poruku. Nabili su nam jedno strahovito oštru igru, mi smo izgubili živce, no na kraju se pokazalo da vještina i upornost pobjeđuju. Obrana je bila sve čvršća i kad je bilo najbitnije Šego je dao svoj doprinos„.

„Izgorili smo od želje u prvom poluvremenu da smo napravili toliko gluposti i napromašivali se. Sva sreća da smo uhvatili tri razlike do poluvremena i shvatili smo da se moramo smiriti„, rekao je kapetan Domagoj Duvnjak nakon sjajne pobjede protiv Njemačke u kojoj je naša reprezentacija nadoknadila pet golova minusa i došla do pobjede vrijedog polufinala rukometnog Eura.

„Stvarno je bila jako teška utakmica. Preponosan sam na ove dečke i cijeli tim i stožer. Nije bilo nimalo lako igrati. Bila je prevelika želja u prvom dijelu. Htjeli smo u pet minuta riješiti utakmicu. Nismo smijeli ići na taj način, ali mi smo takvi. Htjeli smo to brzo završiti. Dogovor je bio da nećemo dobiti ni u 1. minuti ni u 15. minuti, već da moramo svih 60 minuta idržati u borbenom stilu. Pokazali smo karakter i momčadski duh. Ovo me podsjetilo na Ligu prvaka i Vardar kad smo gubili. Morate vjerovati u nešto i to će doći. Ljudi radujte se, sretni smo„ rekao je Igor Karačić.

Karačić je još pričao:

„Možemo izvući da ova reprezentacija ima karakter. Znalo se izvući iz teških trenutaka. Bilo je loših strana, ali bilo je puno boljih. Pokazali smo da se znamo izvući iz teških reprezentacija. Ne znam dokle možemo, ali rekao sam da smo po igračima u vrhu europskog rukometa. Na prošlom prvenstvu nam nisu dali iz raznih razloga. Ovakav tim, kao Hrvatska mislim da nema nitko„.