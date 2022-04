UMJESTO RUSIJE – PREDNOST UKRAJINI: Invazija izazvala kaznu, nova odluka dala još jedan udarac

Rusija je u sportskim sankcijama s kojima se suočava ‘na meti’ i na svjetskoj odbojkaškoj sceni. Muška reprezentacija isključena je sa Svjetskog prvenstva na kojem se nadala borbi za vrh s obzirom na to da su Rusi aktualni olimpijski doprvaci, sa srebrom osvojenim lani u Tokiju. Sada je stigla i nova odluka koja je dala dodatni udarac Rusima.

Svjetska odbojkaška federacija obznanila je da umjesto Rusa na SP odlazi Ukrajina, a poslije takvog raspleta, stiže prilika za sportsku borbu za zemlju koja se već više od 50 dana protiv Rusije brani oružjem, u invaziji ruskih vojnih snaga koja se nastavlja.

Ukrajinci će ovakvom odlukom ući u skupinu u kojoj se već nalaze Srbija, Portoriko i Tunis.

Presudna za ovakvu odluku bila je ljestvica najboljih svjetskih reprezentacija. Ukrajina je najbolje rangirana nacionalna momčad koja nije bila na SP-u, a poslije ruskog isključenja, dobit će svoju priliku. Za pripremu će imati još dovoljno vremena s obzirom na to da se SP igra od 26. kolovoza do 11. rujna.

Welcome to the World Champs – UKRAINE 🇺🇦!

As per the FIVB’s regulations, 🇺🇦 has been invited to replace Russia in the FIVB #Volleyball Men’s World Championship 2022 line up of the as the next highest ranked team in the World Ranking.

➡️ Full story https://t.co/XDw0KQLaPJ pic.twitter.com/fm0XfRWWvi

— Volleyball World (@volleyballworld) April 15, 2022