ULTIMATUM SRPSKIM KLUBOVIMA: ‘Ne budete li htjeli igrati u Dalmaciji, dogodit će se ono što je neminovno’!

Hrvatski vaterpolski savez (HVS) oglasio se nakon što su Vaterpolski savez Srbije (VSS) i srpski klubovi uputili u dopis Upravnom odboru Regionalne lige u kojem ističu kako iz sigurnosnih razloga ne žele igrati u Splitu i okolici od 200 km do kraja sezone. Dopis HVS-a koji je poslan srbijanskom savezu prenosimo u cijelosti.

“Slijedom sastanka čelništva Vaterpolskog saveza Srbije održanog 13. veljače 2019. s vodećim ljudima srpskih klubova koji se natječu u Regionalnoj vaterpolskoj ligi (RVL), Hrvatski vaterpolski savez izražava iskreno žaljenje donesenom odlukom svojih sportskih kolega iz Beograda.

Donesen zahtjev i zaključak Vaterpolskog saveza Srbije i tamošnjih klubova nažalost u praksi nije provediv što jedino ukazuje na prekid suradnje i njihovo istupanje iz zajedničke vaterpolske lige. Duboko vjerujemo da se rješavanju situacije moglo drugačije pristupiti, posebice nakon službenog uručenog dopisa Policijske uprave Splitsko-dalmatinske kojim se jamči sigurnost svim budućim sudionicima vaterpolskih nadmetanja, a koje je upućeno Povjerenstvu za natjecanje.

Hrvatskom vaterpolskom savezu, a uvjeren sam i hrvatskim klubovima potpuno je neprihvatljiva predložena solucija da se sve utakmice naših čak 7 klubova (Jadran, Mornar BS, POŠK, Jug CO, Solaris, Zadar 1952 i Galeb MR) igraju u gostima.

Izražavajući još jednom žaljenje i apsolutnu osudu incidenta koji se dogodio u Splitu, moram naglasiti i da je potpuno nemoguće ostvariti zahtjev VS Srbije. Kada bih karikirao, a vezano na zahtjev VS Srbije, rekao bih da ligu možemo nastaviti kad sagradimo olimpijski bazen u Gospiću koji je prvi veći grad udaljen više od 200 kilometara od Splita. Na žalost, odluka VS Srbije o neigranju u Dalmaciji može se iščitati jedino kao njihovo odustajanje od RVL.

Smatram da nije u duhu partnerskih i sportskih odnosa donositi ovakve radikalne odluke bez ikakve prethodne konzultacije s ostalim savezima članicama RVL, a prije svega s HVS-om kao direktno uključenim.

Vezano uz sve navedeno, ukoliko su klubovi iz Srbije spremni odigrati završnicu ovosezonske RVL kako je to propozicijama i predviđeno, mi u Hrvatskoj ćemo takav stav podržati.

Ukoliko međutim Vaterpolski savez Srbije uistinu ustraje s namjerom da više ne žele igrati u Dalmaciji, očigledno je da liga u dosadašnjem format više neće egzistirati.

Regionalna vaterpolska liga je podsjećam, stvorena na zajedničku inicijativu i u svjetlu zajedničkih interesa, te kako smo je formirali jednako tako je možemo i prekinuti.

Hrvatski vaterpolski savez će u najkraćem roku poslati svoj stav Vaterpolskom savezu Srbije na koji ćemo čekati njihovo službeno očitovanje.”