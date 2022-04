ULIZICA PUTINU DOBILA ŽESTOKU KAZNU: ‘To je bilo ludo, idiotski, nemam riječi’

Ruska invazija na Ukrajinu potaknula je dio velikih ruskih sportskih zvijezda da istupe s porukama kojima žele mir, ali ima i drugačijih primjera. Vladimir Putin i dalje uza sebe ima zvijezde iz svijeta sporta koje ga podupiru, a zbog toga, za mnoge od njih dolaze posljedice.

Priču o posljedicama je na svojoj koži osjetio Aleksandar Bolšunov, veliki ruski nordijski skijaš, koji je nedavno na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu slavio tri zlatna odličja. Nakon što su ZOI završile, počeo je ruski napad na Ukrajinu, a na skupu održanom na stadionu Lužnjiki u Moskvi sredinom prošlog mjeseca, Bolšunov je ondje bio pružajući podršku Putinu, njegovom režimu i vojnoj akciji u kojoj Ukrajina pati.

Protiv velikog ruskog olimpijca se zbog toga okrenuo njegov važni sponzor, njemački proizvođač rukavica Kinetixx, koji je završio suradnju s Bolšunovim, ali i s drugim ruskim i bjeloruskim natjecateljima poslije početka ruske invazije. Trostruki zlatni iz Pekinga dobio je i posebne riječi osude koje je iznio Helmut Hanus, šef marketinga Kinetixxa.

‘Neprihvatljivo je podržati Putina’

‘Bilo je to ludo, idiotski, nemam riječi’, bio je Hanusov istup u razgovoru za norveški list VG. ‘Pokazao se kao Putinov pristalica, što je sasvim neprihvatljivo’, dodao je prvi čovjek marketinga njemačkog proizvođača sportske opreme.

Osudu dale i kolege

Osim sponzora, protiv Bolšunova i drugih sportaša koji su bili na stadionu u Moskvi istupilo je nekoliko njihovih kolega iz drugih zemalja. Norveški nordijac Chris Jespersen bio je ljut kada je vidio što se zbiva na skupu podrške Putinu, spominjući da mu je zbog toga bila muka, a poslije svega, izrazio je i svoj stav da su sportske sankcije koje pogađaju Ruse sasvim opravdane.

Švedski biatlonac Sebastian Samuelsson nije mogao razumijeti što to ruski sportaši i sportašice rade podržavajući Putina. ‘Čovjek postavlja samom sebi pitanje jesu li primorani to napraviti ili su glupi kao što izgleda kada to vidiš. To je bolesno čudno, ustvari’, rekao je Samuelsson.