UKRAJINCU PRISJELO PODRŽAVANJE PUTINA: Rođen na Krimu, pa promijenio reprezentaciju

Međunarodna šahovska federacija (FIDE) suspendirala je ruskog velemajstora Sergeja Karjakina (32) zbog njegove potpore ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Rus je suspendiran jer je na društvenim mrežama branio postupke svoje zemlje tijekom agresije rusije na Ukrajinu, izazivajući žestoke kritike iz svijeta šaha.

“Sergej Karjakin proglašen je krivim za kršenje članka 2.2.10 Etičkog kodeksa FIDE i sankcioniran je zabranom nastupa od šest mjeseci na bilo kojem šahovskom natjecanju s FIDE rangom, koja stupa na snagu od 21. ožujka 2022.”, stoji u priopćenju FIDE.

Promijenio reprezentaciju

Inače Srgej Karjakin je rođen na Krimu i predstavljao je Ukrajinu sve do 2009. godine, no od tada nastupa pod ruskom zastavom i glasno podržava ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Prije šest godina Karjakin se borio za naslov svjetskog prvaka protiv Norvežanina Magnusa Carlsena, a pobjedu je ostvario Carlsen obranivši naslov svjetskog prvaka.

FIDE Ethics imposes a 6-month ban on Karjakin

The FIDE Ethics and Disciplinary Commission (EDC) has reached a verdict on the case 2/2022, relating to public statements by grandmasters Sergey Karjakin (FIDE ID 14109603) and Sergei Shipov (FIDE ID 4113624). 1/5 pic.twitter.com/kOFFtd2CPX

— International Chess Federation (@FIDE_chess) March 21, 2022