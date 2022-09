UDARAC U GLAVU BIO JE KOBAN: Legenda sporta (45) preminula nakon napada ispred kluba

Jedan normalni izlazak za vikend završio je tragedijom za surfersku legendu 45-godišnjeg Chrisa Davidsona, koji je preminuo nakon tuče u jednom lokalu u Australiji.

Kako se doznaje, Davidson je napadnut ispred jednog Country kluba u South West Rocku u Australiji, a nakon što je udaren u glavu nesretni muškarac je pao i udario glavom o kolnik.

Iako je hitna pomoć brzo došla na poprište događaja i Davidson je prebačen u bolnicu, no tamo je preminuo od posljedica udarca glavom o kolnik.

Kobna svađa

Doznaje se isto tako da je tuči prethodila svađa s izvjesnim Grantom Colmanom, bratom trenera ragbi momčadi New South Walesa, a optuženi je uhićen u svojoj kući 40 minuta nakon ponoći i optužen je za napad sa smrtnim posljedicama.

Chris Davidson je na svom vrhuncu bio najavljivan kao jedan od najvećih surfera svijeta i 2010. je bio rangiran na 14. mjestu na svijetu, a na prestižnom “Rip Curl Pro” turniru 1996 godine pobijedio je svjetskog prvaka Kellya Slatera.

Rest In Peace, Chris Davidson. ❤️

A supremely talented surfer who inspired a generation when he burst onto the scene as a teenager.

Our condolences, love and respect to Davo’s family, friends and the communities affected by his loss.









📸 Ted Grambeau / Kirstin Scholtz pic.twitter.com/nsDBOBBGaf

— Rip Curl (@ripcurl) September 26, 2022