UBIO MLADU SRPKINJU, SADA MU SE SUDI: Tragedija u plamenu, stiže i ključni dokaz…

Prošlo je više od pola godine otkako je smrtno stradala mlada djevojka iz srpske obitelji, 23-godišnja Tina Tintor, u tragediji koja se lani u studenom dogodila u Las Vegasu. Na njezin automobil je u punoj brzini naletjelo vozilo kojim je upravljao Henry Ruggs III, igrač američkog nogometa i član momčadi Las Vegas Raidersa u NFL-u, koji je taj sudar preživio, ali život i karijera su mu uništeni – sa suočavanjem s optužnicom za ubojstvo u kojoj opterećenje donose i otežavajuće okolnosti.

Ruggs je na sudu, a ondje ga čeka obrana od optužbe za zločin u kojem su smrtno stradali 23-godišnja djevojka i njezin pas. Pretpostavlja se da se sve dogodilo pod utjecajem alkohola, a sada se očekuje i ključni dokaz koji bi to trebao potvrditi.

Sud je prihvatio argument tužitelja da se sagledaju rezultati testiranja alkohola u krvi nakon testa obavljenog oko dva sata poslije nesreće. Po informacijama koje imaju organi reda u Las Vegasu, Ruggs je tada imao više od dva puta veću razinu alkohola u krvi nego je dozvoljeno, a pokaže li se to i na sudu, bit će to dodatni uteg u njegovoj obrani s obzirom na to da će biti opterećen i dokazima za vožnju pod utjecajem, u opasnom stanju za druge.

S ovakvim razvojem sudske priče, prijeti teška situacija za Ruggsovu obranu od optužbi s kojima je suočen. Njegov odvjetnik pokušao je argumentirati da testovi koji će se sada uzeti u obzir na suđenju nisu ni trebali biti provedeni, s obzirom na to da, kako smatra, policija nije imala valjan razlog da zaustavljenog sportaša podvrgne testu. No, odluka suda nije uvažila tu argumentaciju.

