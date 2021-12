UBIJEN MLADI TALENTIRANI SPORTAŠ (23)! Njegov otac je glavni osumnjičeni za ovaj užas, a majka se bori za život

Velika tragedija potresla je SAD. Mladi i talentirani Otis Anderson Junior ubijen je u obiteljskoj kući u ponedjeljak navečer, a glavni osumnjičeni je njegov – otac.

Otac je uhićen pod pretpostavkom da je ubio talentiranog igrača američkog nogometa, a njegova majka prebačena je u bolnicu s teškim tjelesnim ozljedama. Otis Lee Anderson bit će u pritvoru do 20. prosinca, kada će izaći pred suca i suočiti se s užasnim optužbama za ubojstvo i pokušaj ubojstva.

Otis Anderson Junior pohađao je Sveučilište Central Florida te je pokrivao poziciju beka trkača.

Ogromna tuga zavladala je Sveučilištem Central Florida gdje su mnogi u nevjerici što se zapravo dogodilo. Otis je posljednjih mjeseci trenirao s NFL momčadi Los Angeles Rams te je na taj način pokušao izboriti nastup u najjačoj ligi svijeta – NFL-u, do kojeg nije došao putem drafta.



Od njega su se opraštali suigrači, trener i cijela nogometna momčad, prijatelji, profesori i ostali polaznici Sveučilišta Central Florida. Nadimka ‘Juice’ bio je jedan od omiljenih igrača na Sveučilištu.

Heart broken to hear of Otis’ passing. Had the pleasure of meeting him in the Spring and I know he was beloved by his teammates and Knight Nation. Gone way too soon. https://t.co/Dyx83l07vp









— Coach Gus Malzahn (@CoachGusMalzahn) November 30, 2021