IZNENADA PREMINUO POZNATI SPORTAŠ (20): ‘Izražavamo iskrenu sućut obitelji zbog strašnog gubitka’

Kako javljaju mediji danas je na reliju Dakar poginula jedna osoba.

Kako se saznaje u sudaru pomoćnog vozila i lokalnog kamiona smrtno je stradao francuski mehaničar, priopćili su u organizatori.

Žrtva je bio vozač 20-godišnji francuski državljanin Quentin Lavalee, koji je upravljao automobilom tima PH Sport. Njegov suputnik, belgijski državljanin Maxime Frere, ozlijeđen je i prevezen je u bolnicu u Jeddahu.

Poginuo zadnji dan

Mehaničar Dakar relija nažalost je preminuo nakon nesreće na pozornici za vezu posljednjeg dana natjecanja u Saudijskoj Arabiji.

“Quentin je bio glavni mehaničar na utrci 205 Turbo 16 u Dakar Classicu. Dakar izražava iskrenu sućut Quentinovoj obitelji, voljenima i PH Sportu. Njegov putnik, Belgijanac Maxime Frère, ozlijeđen je i prevezen je u bolnicu nacionalne garde u Jeddahu”, napisao je organizator

