U snu preminula poznata sportašica (42):’ Nije bila bolesna, niti je imala neke zdravstvene probleme’

Tužne vijesti pogodile su danas svijet sporta, kada se saznalo kako je iznenada, u snu, preminula poznata britanska olimpijka Helen Smith u 42. godini života.

Smith je predstavljala Veliku Britaniju a Olimpijskim igrama u Sydneyju 2000. godine i iako nije osvojila medalju, Helen je tijekom karijere osvajala mnoga odličja, a nakon plivanja postala je učiteljica.

Tragedija se dogodila nakon što se Smith vratila kući poslije proslave rođendana njenog brata i otišla spavati, ali se na žalost nikad više nije probudila.

