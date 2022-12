TUŽNA VIJEST IZ FORMULE 1: Preminuo legendarni džentlmen među vozačima (73)

Danas je tužan dan za ljubitelje Formule 1, nakon što se saznala vijest kako je nakon duge i teške bolesti preminuo poznati francuski vozač Patrick Tambay u 73 godini života.

Patrick Tambay vozeći za Ferrari osvojio je dvije Velike nagrade i to 1982. godine VN Njemačke i 1983. godine VN San Marina, a ukupno je u karijere 11 puta bio na podiju.

Tambay je rođen u Parizu 25. lipnja 1949., a u Formulu 1 ušao je 1977. godine s timom Theodore prije nego što je otišao u McLarenu 1978. godine, a zatim Ferrariju 1982. u kojem je zamijenio tragično poginulog Gillesa Villeneuvea.

Teška bolest

Uz karijeru u Formuli 1, u kojoj je skupio 103 boda, u Americi je dvaput osvojio CanAm sjevernoameričko prvenstvo 1977. godine i 1980. godine.

