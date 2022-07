TUŽAN DAN ZA FORMULU 1: Momčad odala posebnu počast poginulom članu ekipe

Bolid Aston Martina tijekom Velike nagrade Francuske na svom liveriju imao je ime Jakea Pedleya, koji je nedavno poginuo u saobraćajnoj nesreći, a koji je bio pripravnik u ovoj ekipi Formule 1.

“Svi mi u Aston Martinu tužni smo zbog smrti 18-godišnjeg studenta Jakea Pedleya. Naše misli su s njegovom obitelji, prijateljima i kolegama u ovom izuzetno teškom trenutku. Jakeovo ime će biti ispisano na našim bolidima AMR22 tijekom vikenda”, napisali su iz Aston Martina.

Kako je objavila obitelj nesretnog mladića na društvenim mrežama, Jake je poginuo u utorak u saobraćajnoj nesreći-

Zahvalili timu

“Bio je živahan 18-godišnjak, imao je svijet pod nogama, s poslom iz snova u Aston Martinu”, napisala je Pedleyeva obitelj u objavi.

Članovi obitelji zahvalili su se timu Aston Martina na ovoj lijepoj gesti.

All of us at @AstonMartinF1 are devastated to hear of the passing of 18yr old apprentice, Jake Pedley.

Our thoughts are with Jake’s family, friends and colleagues at this hugely difficult time.

The team will carry Jake's name on the AMR22 at this weekend's French GP. pic.twitter.com/E6oBU5tdZd









— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 22, 2022