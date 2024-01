Tucak poručio navijačima: ‘Neka ostanu uz nas, a mi ćemo se uvijek boriti do zadnje kapi krvi’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Uspješna je Hrvatska bila i u svom drugom ispitu na Europskom prvenstvu. U sjajnoj atmosferi u Dubrovniku s 12:7 savladana je Francuska, a slijedeći protivnik je Crna Gora u ponedjeljak.

“Mislim da smo zasluženo pobijedili. Da smo stvarno bili puno bolja reprezentacija. Iskreno, meni malo neočekivano. Ali mislim da smo odigrali baš jednu dobru utakmicu. Ne uvijek sjajnu.

Pogotovo ne s igračima više. On je bio loš. Mora vidjeti razloge. Ono što je u prvoj četvrtini bilo evidentno da smo žurili i tražili rješenja nakon 2-3 sekunde. To je nemoguće. Ja znam da postoje emocije da se želi što prije. Da se igra u jednom predivnom ambijentu, ali moramo vladati glavom. To sam im rekao između prve i druge četvrtine, ali generalno vrlo dobra utakmica” započinje izbornik Tucak.

Sigurna pobjeda

Dobra obrana, ali samo jedan gol s igračem više od 13 pokušaja: “To je statistički podatak. Činilo mi se da je malo bolje. Ako je tako, onda je to grozno. Ali evo, unatoč tome, dobiti na ovaj način utakmicu znači da imamo određenu kvalitetu. Obrana je bila sjajna. Ne treba je izostaviti. S ovim se moramo pozabaviti. Znam da ih je u prvoj četvrtini vodila želja i to sam i rekao. Nekad je teško vladati s tim, ali moramo. Ako želimo biti pravi, moramo.”

Crna Gora: “Ja se ne želim nikad vraćati u prošlost. Mene zanima samo danas i sutra. Strašno teška utakmica će biti. Mi znamo što nam ona znači, koji nam ulog nosi. Znamo da smo dobri, da možemo biti još bolji. S ovom pobjedom smo izbjegli Srbiju. Za sad je to veliki korak. Ali da bismo ušli direktno u četvrtfinale, moramo pobijediti. Da bismo otišli direktno s pozicije 1 pobjeda nas vodi tamo. Moramo naplatiti sve ovo što smo do sada dobro napravili. Ali da će biti izuzetno teško, bit će. ”

Za kraj dotaknuo se publike: ” Predivno je. Nažalost, ispričavam se ovim putem svim mojim prijateljima kojima ne mogu izaći u susret s kartama, ali ih nažalost fizički nema. Kapacitet je mali za želje i potrebe ljudi, ali sjajno. Puno mi je drago, srce mi je puno što ljudi vole hrvatsku reprezentaciju. To smo svi negdje od prvog do zadnjeg zaslužili. Hvala divnoj publici, hvala ljudima. Neka ostanu uz nas, a mi ćemo se uvijek boriti do zadnje kapi krvi.”