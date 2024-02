Tucak nakon zlata pomalo ljutit: ‘Mogao bi puno toga reći, ali neću’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Prvaci svijeta vratili su se u domovinu. Hrvatska vaterpolo reprezentacija stigla je danas u 14 sati iz Dohe gdje su pobjedom nad Italijom po treći put se popeli na svjetski tron.

“Htio bih čestitati svim suigračima, nije bilo lako. Bilo je teških trenutaka, kako u Dubrovniku i Zagrebu, a pogotovo u Dohi. Svaki put kad je bilo zahtjevno pokazali smo karakter i s pravom možemo reći da smo najbolja vaterpolska momčad na svijetu” rekao je ponosi kapetan Marko Bijač.

Pred medije je zatim izašao Ivica Tucak: “Umoran sam, nisam se naspavao. Malo smo se proveselili, čekao nas je dug let. A kakav će biti osjećaj? Presretan sam, pun ponosa, sreće i radosti. Ponovno smo prvaci svijeta. Kad smo ostali bez one reprezentacije koja je oformljena još od Ratka, s onakvim asovima, kad su otišli nakon Tokija, naravno da je bilo pitanje u javnosti pa i samom meni imam li snage da to izvučem. Gledajte, kad se bavite ovim poslom morate biti 100 posto unutra. To je ono što je sigurno. Ako doživite na ovoj svetoj funkciji da vas loše odrađen trening ili poraz ne diraju onako kako treba dirati, morate se maknuti.”

Odmor

Na doček je došlo tek stotinjak ljudi: “To nisu pitanja za mene, meni je drago da ste vi tu koji to volite. Mogao bi puno toga reći, ali neću. To je refleksija svega, što pričati o tome… Imate ljudi koji su bili oslobođeni tjelesnog odgoja, a obnašaju funkcije…”

Olimpijske igre: “Idemo sa željom da osvojimo odličje, to je moja životna želja. Daj Bože da napravim to s reprezentacijom svoje zemlje. Ne idemo kao favoriti, ali idemo kao reprezentacija koja ima šanse da to napravi.”

Za kraj komentirao je odmor kojih napokon čega i kako će se opustiti: “Za početak, jedan crveni Marlboro, ne mogu dočekati, haha. Otići ću na planinu, stvarno sam potrošen i umoran, razdražljiv. Ići ću se odmoriti sa svojom obitelji, prijateljima. Ništa posebno.”