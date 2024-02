Tucak nakon Srbije upozorava na momčad koju ‘gura’ Hrvat: ‘Samo glupi bi tako postupili, mi nećemo’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je za sobom ostavila novi veliki korak na Svjetskom prvenstvu vaterpolista u Dohi, onaj četvrtfinalni protiv Srbije, a dan kasnije, pogled je usmjeren na polufinale u kojem će sutra u 15:30 sati protivnik biti Francuska. Radi se o momčadi koju ‘gura’ i jedan Hrvat, u stručnom stožeru važnu ulogu ima Vjekoslav Kobešćak, a jaki su aduti i u bazenu.

Koliko Francuska raste, pokazuje četvrtfinalna pobjeda nad Mađarima, koji su branili naslov, a s obzirom na opasnost koja vreba, hrvatski izbornik Ivica Tucak je u najavi polufinalne utakmice imao snažnu poruku da neće biti podcjenjivanja nakon što su s ‘dnevnog reda’ skinute dvije važne utakmice, prvo s pobjedom nad Kinom za ulazak u četvrtfinale, što je donijelo i plasman na Olimpijske igre u Parizu, a zatim i četvrtfinale protiv Srbije.

“Nema govora o načinu razmišljanja ‘lako ćemo’, niti sam ja ikada tako razmišljao. Kad igramo protiv Kine ili bilo koga tko je možda na papiru manje jak, ugledan, ja prema svakom suparniku imam sportski respekt. Jer, bit ću tako slobodan, mislim da samo glup sportaš može podcijeniti suparnika, jer time samo podcjenjuješ i svoj rad. Ne dolazi u obzir, a pogotovo ne u polufinalu Svjetskog prvenstva i protiv suparnika koji se zove Francuska”, rekao je Tucak.

‘Imamo vjeru u sebe’

“Svi smo svjesni toga. Znamo da igramo odličan vaterpolo, da imamo vjeru u sebe. Mi nismo pobijedili Francusku i nećemo je pobijediti sve dok to ne učinimo do 32. minute”, dodao je hrvatski izbornik u najavi polufinalne utakmice, a objavila je službena stranica Hrvatskog vaterpolskog saveza.

“Valja znati da Francuska ima jednog od najboljih igrača na svijetu, Thomasa Vernouxa. Mađarima je onako, ‘hladno’ dao pet ‘komada’. ‘Izbušio’ je sve suparnike ovdje i njega je nemoguće čuvati jedan na jedan. Toliko je fizički moćan da je to nemoguće. Da ne spominjem Bodegasa koji je prije 10-ak godina kada je Italija postizala vrhunske rezultate, on baš bio njihov prvi centar. Zatim Crousillat desno, Bouet lijevo, Fontani na golu. To je sjajna reprezentacija. Zato ćemo Vernouxa sigurno udvajati jer rekao sam da njega jedan čovjek ne može čuvati”, nastavio je Tucak.

“On igra obranu, napad, ulazi kao drugi centar i on je sigurno danas među 5 najboljih na svijetu, a za kojeg vjerujem da će za koju godinu biti rijetko viđena igračka marka u planetarnom pogledu. Mlad je, potentan, potpuno je posvećen vaterpolu. Mi ćemo ga zatvoriti sigurno dupliranjem, nećemo mu dopustiti nikakav prostor. Jasno, to otvara prostor nekim drugim igračima za šut, ali bolje netko drugo nego on”, dodao je hrvatski izbornik, spominjući da je Hrvatska sada pred vratima raja i želi napraviti posljednji korak.







Nema puno tajni

Između Hrvatske i Francuske nema puno tajni, a pogotovo nema za Antu Vukičevića koji u Francuskoj gradi klupsku karijeru. “Francuska ima dosta igrača baš iz mojeg kluba, iz Marseillea. Mislim da ih je ovdje sedam-osam, s potpisom igre našeg trenera Kobešćaka. Znamo na čemu on inzistira, a onda i kako se za njih pripremiti. Što se samih igrača tiče, sve se vrti oko Thomasa Vernouxa koji je pokretač cijele njihove igre i energije. Najopasniji, svakako. Uz njega bi istaknuo iskusnog ljevaka Crousillata, jedan od njihovih najbitnijih igrača. Ne bi zanemario vratara Fontanija koji je imao odličan dan protiv Mađara te centar Bodegas”, rekao je Vukičević.

Utakmicu je najavio i Marko Žuvela, kojeg čeka čuvanje glavnog francuskog igrača Thomasa Vernouxa. “Njega, ali i Crousillata. Mislim da ćemo na njima bazirati našu igru, te ‘voditi’, usmjeravati igru na druge njihove igrače. Uz onakvu našu igru kao protiv Srbije u drugom poluvremenu, mislim na obranu, ne bi trebali imati problema. Međutim, nimalo ih ne podcjenjujemo. Momčad koja izbaci svjetskog prvaka u četvrtfinalu zaslužuje svaku našu pažnju. A i u skupini su namučili svjetskog doprvaka, momčad Grčke. Oni su opasni. Jesu oni bez Marzoukija došli, ali neće utakmica biti nimalo lagana”, kazao je Žuvela.

Na drugoj strani, polufinalni susret najavio je Vjekoslav Kobešćak kod kojeg nema dvojbi o snazi Hrvatske, a pričao je i o značaju ulaska u polufinale za Francuze. “Ovo je strašno velika stvar za francuski vaterpolo, odjeknulo je dosta jako u Francuskoj, stigle su čestitke i iz nekih vladinih tijela, s najviših razina. Ovaj rezultat će vjerujem još malo promijeniti budućnost francuskog vaterpola”, rekao je Kobešćak.

Hrvatska im ne odgovara

“Što se polufinala tiče, Hrvatska je uz Italiju momčad koja nama najmanje odgovara. To su dvije reprezentacije s kojima Francuska nije uspjela doći ne samo do povoljnog rezultata, nego ni blizu. Hrvatska ima velik broj igrača, puno ‘oružja’ i teško je onda obratiti pozornost na sve”, nastavio je Kobešćak.

“Centri će uvijek donijeti 10-ak igrača više, imaju vratara koji je trenutačno najbolji na svijetu i vanjsku liniju koja je vrhunska, jednako desno, kao i lijevo. Žuvela dobiva na zrelosti, Vukičević ima dimenziju više promjenom strane, Burić je ‘X-faktor’ i na sve dolazi Loren koji vodi igru i kojeg je načelno nemoguće zaustaviti. Protiv takve Hrvatske je teško igrati, ali to ne znači da se mi ne nadamo i da nećemo probati”, dodao je hrvatski trener u stručnom stožeru francuske reprezentacije.