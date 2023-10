Trofejna braća ne zaboravljaju očeve udarce: ‘U nama je strah od djetinjstva’

Na europskoj sportskoj sceni odjeknula je bolna ispovijest trofejne norveške atletske braće Jakoba, Filipa i Henrika Ingebrigtsena, među kojima najviše sjaji onaj najmlađi, 23-godišnji Jakob, s obzirom na olimpijsko zlato na 1500 metara osvojeno preklani u Tokiju.

Braća su do lani imala trenersku suradnju s ocem Gjertom Ingebrigtsenom, no među njima je puklo u okolnostima o kojima su se Jakob, Filip i Henrik otvorili u kolumni u norveškom listu VG.

Istaknuli su da s time nisu htjeli u javnost, no ipak su se otvorili spominjući očevo višegodišnje zlostavljanje i nasilje.

Otac se od ovih optužbi branio tvrdeći da nije kriv, sve bi mogla raščistiti istraga, a u međuvremenu, odjekuju riječi trojice braće s atletske staze o udarcima koje su trpjeli.

“Ova stvar se toliko rasplamsala i imala je tako velike posljedice da osjećamo odgovornost da je raščistimo. Odrasli smo uz oca koji je bio vrlo agresivan, nadzirao je naše ponašanje, a u odgoju je koristio fizičko nasilje i prijetnje. Još uvijek osjećamo nelagodu i strah koji je u nama od djetinjstva”, otvorili su se u svojoj ispovijesti.

“Nekako smo to prihvatili. Živjeli smo s tim i u odrasloj dobi smo krenuli dalje. Barem smo tako mislili. Ali prije dvije godine, ista agresija i fizičko kažnjavanje opet su udarili. Bila je to kap koja je prelila čašu. Prije dvije godine bilo nam je dosta. Od tog trenutka odlučili smo raskinuti s ocem. Tada nam je također postalo nemoguće nastaviti s njim kao trenerom”, dodali su.

Olympic 1,500 metres champion Jakob Ingebrigtsen and his brothers Filip and Henrik have accused their father and former coach Gjert Ingebrigtsen of physical violence and abusive behaviour in a column published in Norwegian newspaper VG. https://t.co/B6wUtiyj8c

— Reuters Sports (@ReutersSports) October 20, 2023