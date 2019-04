Photo by Jörg Schüler/Getty Images

TREBAMO LI SE BRINUTI? Evo što je izbornik Červar izjavio uoči važnog sraza sa Srbima

Autor: HINA/B.H.

Hrvatski rukometaši pod vodstvom izbornika Line Červara okupili su se u ponedjeljak u Zagrebu i zaputili se prema Osijeku, gdje će se pripremati za dva kvalifikacijska dvoboja s reprezentacijom Srbije: prvi u četvrtak, 11. travnja, u Beogradu te drugi u nedjelju, 14. travnja, u Zadru.

Hrvatski izbornik nije mogao računati na nekolicinu ozlijeđenih igrača, ali unatoč tim izostancima ozračje u momčadi je na zavidnoj razini, a igrači znaju svoj cilj – što prije izboriti nastup na Europskom prvenstvu 2020. godine.

“Dobro je raspoloženje i pored toga što opet imamo objektivnih problema zbog ozljeda. Potrebna su nam još četiri boda, dvije pobjede, i naravno da bismo ih željeli što prije osvojiti. Neće biti jednostavno, posebno sada u Beogradu. Njima je to jako važna utakmica, a to će biti ispit naše mentalne snage. Moramo biti spremi na veliki otpor i borbu. Za to se moramo pripremiti psihički i taktički”, rekao je izbornik Červar koji na raspolaganju nema Cindrića, Horvata, Marića i Pavlovića, ali ima onih koji se vraćaju u reprezentativni dres.

“Drago mi je da se vratio Mamić, da su tu neki drugi igrači. Treba uvijek postojati izazov, treba imati ambicije i radovati se nastupu za reprezentaciju. Posebno je bitno da se osjeća entuzijazam, zapravo nadahnuće kad se igra za reprezentaciju. To se mora vidjeti u Beogradu.”

Povratnik Marko Mamić s nadahnućem neće imati problema.

“Propustio sam zadnje dvije akcije. Motiva mi ne nedostaje. Što se tiče forme, neću reći da sam još na sto posto, ali sigurno sam u stanju pomoći reprezentaciji, donijeti neku dodatnu snagu”, izjavio je Mamić te dodao:

“Spreman sam na sve. Ako treba igrati 60 minuta, mogu i to, nije problem. Motiviran sam, jer me nije dugo bilo, ali nisam opterećen time koliko ću i što igrati. Želim samo pomoći.”

Hrvatskim će rukometašima u četvrtak (18 sati) u beogradskoj dvorani Aleksandra Nikolića, za uspjeh biti potrebni mirnoća i odlučnost.

“Ne smijemo razmišljati o rezultatu, nego o igri. Moramo pokazati hrabrost i da se možemo suprotstaviti neovisno o tome što smo hendikepirani. Za mene je to izazov, a i za njih bi trebao biti, jer upravo svaka takva utakmica, budući da nemamo puno dana za pripreme za Europsko prvenstvo, je prilika da se uigravamo i napravimo korak naprijed”, kaže izbornik Červar svjestan da je pred njegovom momčadi nemjerljivo manji rezultatski imperativ, ali nikako ne želi upasti u zamku podcjenjivanja suparnika koji je u prve dvije utakmice osvojio svega jedan bod.

“Oni su loše startali, ali u poraz koji su doživjeli u Švicarskoj pokazali su jako dobru igru. Očekujem da će nametnuti dinamičan rukomet, bit će vrlo agresivni i za takvu igru se moramo spremiti. Vodi ih Peruničić koji je bio jedan od najboljih igrača svijeta u svoje vrijeme. Hrabro se odlučio za mlade igrače. Ima dosta dobrih pojedinaca koji igraju u poznatim europskim klubovima. Imat ćemo ispred sebe gladnu momčad, koja je pod pritiskom, ali željna je uspjeha. A što može biti veća motivacija od pobjede nad Hrvatskom? Mi smo ipak već dva desetljeća u svjetskom vrhu. Ovo je za nas ispit zrelosti u trenutku kad smo oslabljeni.”

Marko Mamić ne sumnja da je kvaliteta na strani naše reprezentacije.

“Mislim da smo trenutno bolja ekipa od Srbije. Moramo pokazati tu kvalitetu, kad dođemo u Srbiju da se ne uplašimo njihovog domaćeg terena i odigramo kako znamo, čvrsto sa brzim kontrama.”

Što se pritiska s tribina tiče, Mamić se nada korektnom navijanju u oba dvoboja.

“Teško je reći kakvo navijanje očekujemo. I u nedjelju od naših navijača očekujemo korektno navijanje, nadam se da će tako biti i u Beogradu. Pozivam sve na ‘fair-play’, ali mislim da se mi igrači ne trebamo time previše opterećivati. Naša je uloga da odigramo što bolje i pokušamo pobijediti, kako protiv svih suparnika, tako i protiv Srbije”, zaključio je Mamić.

Izbornik Červar samo se nakratko osvrnuo na nedjeljni dvoboj u dvorani Krešimira Ćosića (20.30 sati).

“Unaprijed se veselim utakmici u Zadru. Sjećam se da smo tamo igrali 2008. godine kad smo se kvalificirali za olimpijske igre. Uspomene su jako drage i znam da će nas ljudi tamo lijepo dočekati. Na nama je da sada isključivo razmišljamo o Beogradu, o tom prvom nastupu, i da damo sve od sebe.”

Hrvatski rukometaši će odmah nakon beogradskog dvoboja čarter letom stići u Zadar, gdje će se u petak i subotu pripremati za sraz u kojem bi, u slučaju trijumfa u Srbiji, već u nedjelju mogli potvrditi plasman na Europsko prvenstvo kojem će u siječnju 2020. godine domaćini biti Švedska, Austrija i Norveška.