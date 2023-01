TREBA IM IZAZVATI NERVOZU I PANIKU! Znaju oni jako dobro da borbeni Hrvati nisu ‘autsajder’, ma znaju oni s kime imaju posla

Autor: Andrija Kačić Karlin

Naši su rukometaši u nezavidnoj situaciji. Tako se to voli kazati, u slučaju kada ti ni pobjede u svim preostalim utakmicama ne donose siguran uspjeh. U konkretnom slučaju, na rukometnoj smotri, prolaz u četvrtfinale. Znano je zašto je to tako, nenadan i uvjerljiv poraz na startu turnira protiv Egipta osakatio je šanse Horvatovih rukometaša…

Kojima u nastavku natjecanja, u drugom krugu skupina, ni sve preostale pobjede ne nose nužno ono što je priželjkivano i što se smatralo osnovnim ciljem, četvrtfinale svjetskog prvenstva. U drugom krugu odabranike izbornika Hrvoja Horvata očekuju ogledi protiv Danske, Belgije i Bahreina. Upravo će tim redoslijedom i igrati utakmice. Prva je ona protiv dvostrukih svjetskih prvaka, Danaca, u četvrtak u 20.30 sati.

Danci su rukometna velesila, nenadmašni zadnjih nekoliko godina i zaista su protiv nas apsolutni favoriti- Uistinu bi se moglo reći da bi pobjeda Hrvatske protiv Danske bila apsolutna senzacija, pa i šok. No, kako se sportaš, momčad, u našem slučaju naša Hrvatska kao autsajder mora postaviti u ovako zahtjevnoj utakmici?





Danska je veliki favorit

Možemo se praviti pametni koliko hoćemo, ali to nitko ne zna. Ipak, u takvim utakmicama postoje neke zakonitosti, neformalne, koje se često i obistine. Uvijek kada se sučele autsajder i favorit postoji varijanta da je onaj koji je već unaprijed predodređen kao pobjednik u utakmicu uđe preopušteno i s podcjenjivačkim stavom. A zna se dogoditi da autsajder u svom očaju što je uopće u takvoj poziciji onako neopterećen pruži partiju iz snova.

Da, da, suvremeni sport, ne samo rukomet, vidio je već bezbroj takvih raspleta i rezultata. Baš to bi se trebalo dogoditi u srazu moćnih Danaca i Hrvata koji se traže, ali nikako da se nađu.

Pa, ako se utakmica razvije u takvom smjeru onda se kod favorita javi nervoza i panika, a kod autsajdera se namiriše krv i postane još goropadniji.

Samo za tako nešto kod autsajdera treba još štošta. A mi koji tako pomno pratimo rukometnu reprezentaciju nikako ne možemo ocijeniti koliko je naša reprezentativna momčad uopće spremna. Čak se bojimo da uopće nije spremna, ili se nadamo da nismo sve dobro vidjeli.

Nakon grozomorne partije protiv Egipta koja nas je osupnula i udesila, pobjede protiv skromnih Amerikanaca i Marokanaca, iako uvjerljive, ali s puno lako vidljivih nestašluka u igri, nisu donijeli neko povjerenje. Mi samo znamo da u momčadi još uvijek imamo dosta dobrih igrača, čak i svjetskih klasa. Ali, tu kvalitetu od njih ne doživljavamo.

Eh, kad bi to doživjeli, a Danci bili malo isuviše samouvjereni tada bi i zakuhali utakmicu. Što i mora biti osnovni motiv naših za ovu utakmicu. Dancima pokazati da nas se ne može lako dobit. Ili da nas se može dobiti samo ako Danci odigraju fantastičnu partiju. A priznati ćete, nema te momčadi na svijetu koja u svakoj utakmici može odigrati fantastično.









Tu negdje leži „kvaka 22” u šansama Hrvatske u dvoboju protiv Danske. Ovo što je dosad Hrvatska odigrala ne nudi neku nadu i optimizam.

Naš izbornik Hrvoje Horvat koji je pod salvom kritika i sigurno da mu nije lako, dvoboj protiv Danske čak je najavljivao i militarističkom terminologijom. Jasno je i njemu da su u našim redovima najveći problemi i u obrani koja ostavlja naše vratare na vjetrometini. Pa se isuviše ljutimo na vratare. Jer, kao, nemaju dovoljan broj obrana, a većinu pogodaka primaju iz izrađenih situacija gdje su im šanse za obranu jako male.

I na to cilja Horvat. No, kako je radio na pripremama glede obrane pitanje jest što se tu da, pa i kako ispraviti. Horvat tvrdi:

“Obrana je odlučujuća u utakmici protiv Danske. No kada igrate protiv njih, svi elementi rukometne igre moraju biti pravi. Treba napraviti dramu od utakmice, oni ne vole kontakt, idemo se potući”.









Hmm, lako je reći da se u utakmicu krene tučnjavom. Postoje tu i suci i pravila, a Danci su sve samo ne mekušci. Ako išta želimo to je onda rasplet u kojem u zadnjih nekoliko minuta s Dancima ulazimo u egalu. Tada nastaju trenuci kada jedna greška, krivo dodana ili lopta koja je ispala determinira utakmica. I kada favorit osjeća strah i paniku a autsajder konačno spoznaje svoje vrijednosti.

I da se, kojim slučajem, dogodi senzacija, da Hrvatska nadvisi Dansku naši rukometaši bi u trenutku postali drugi ljudi ili drugi igrači. Od malodušnih i preplašenih sportaša prometnuli bi se u zvijeri.

I sve to lijepo izgleda. Zamislimo da sve to i bude tako. Ali, ima još jedan problem. Neka Hrvatska i uspije zaskočiti Dansku. To još nije dovoljno za ulaznicu za četvrtfinale. Ovisi i o ostalim rezultatima. I to je situacija koji svaki sportaš uvijek želi izbjeći.

Naposljetku, u trenucima kada se čeka dvoboj Hrvatske i Danske i kada kladionice imaju koeficijent na pobjedu Danske da ne može biti manji (1.10), dočim se pobjeda Hrvatska kvalificira golemim koeficijentom (čak iznad 10), što je sve epilog dosadašnjih partija i Hrvatske i Danske, naš izbornik nakon prvog kruga bezuspješno pokušava zaključiti kako situacija i nije tako loše.

Pa se na pitanje s kojom bi ocjenom opisao nastup Hrvatske na dosadašnjem dijelu svjetske smotre, od jedan do 10, odgovara baš pretenciozno. Po njegovom sudu dosadašnji nastup Hrvatske je bio za ocjenu – sedam!

Dodali bismo, tu ocjenu naša reprezentacija bi zaslužila tek ako dobije Dansku. Pa, ono na startu s Egiptom je bilo za – nulu.