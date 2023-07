Tragično preminuo poznati reprezentativac (58): S obitelji došao navijati za sina, a onda se dogodila tragedija

Tragične vijesti za svijet sporta, a najviše za ljubitelje ragbija dolaze nam iz Južne Afrike, gdje je u strašnoj nesreći pogino poznati škotski internacionalac Greig Oliver, u 58 godini života.

Kako se doznaje, Oliver je iša zajedno s obitelji navijati za sina Jacka, koji igra za U20 reprezentaciju Irske, da bi tijekom posjete JAR-u Greig otišao na paraglajding, s kojeg se više nije vratio.

Po dosadašnjim informacijama, u zraku su se sudarila dva pilota paraglajdera, a svaki je imao i po jednog suputnika, da bi paraglajder s kojim je letio Greig Oliver pao u uzburkano more.

Na žalost Greig Oliver se utopio, dok je njegov pilot prošao s manjim ozljedama, a još je nekolicina pilota ozljeđeno u pokušaju spašavanja nesretnog bivšeg ragbijaša. Policija navodi kako je istraga o ovom nesretnom događaju još u tijeku.

Sad news yesterday. An impressive career as a player and coach. R.I.P. Greig Oliver pic.twitter.com/bs0zAFWVnK

Tužan oproštaj

Od Greiga Olivera opraštaju se iz Irske Ragbi Nogometne Unije, koji su u oproštaju napisali:

“U ime irske ragbijaške zajednice, želio bih izraziti svoju iskrenu sućut Oliverovoj obitelji u ovom iznimno tužnom trenutku. Greig je bio iznimno popularan član osoblja i odigrao je ključnu ulogu u razvoju mnogih mladih igrača tijekom svog vremena u Munster Rugbyju.

An emotional moment of silence before the @IrishRugby-Fiji match at the @WorldRugby U20 Championship match in South Africa…

Andrew O’Donnell + Max Wall + were remembered along with former @Scotlandteam scrum-half Greig Oliver whose son Jack is in the Ireland U20 squad pic.twitter.com/QNFsPYQ22z









— Gary Heatly (@G_HMedia) July 4, 2023