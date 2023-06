Tragično preminuo mladi olimpijac (24)! ‘Srca su nam zaista slomljena, zauvijek ćeš nam nedostajati’

Tragične vijesti dolaze nam iz SAD-a gdje je u 24. godini poginuo mladi bivši olimpijac Patrick Gasienica u predgrađu Chicaga.

Kako se saznaje iz lokalnih medija, Gasienica se vraćao kući nakon posla na svojem motoru u ponedjeljak poslijepodne kada se sudario i nažalost izgubio život.

“Naše misli i sućut USA Nordic Sporta su s njegovom obitelji, prijateljima i zajednicom skijaša skakača”, stoji u priopćenju organizacije.

We are deeply saddened by the passing off Patrick Gasienica, an incredible athlete, teammate and person.

Sending love to his family, friends and the entire ski jumping community.

Read more: https://t.co/Am98cdHV6L pic.twitter.com/2mCkcSvshB

— U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) June 13, 2023