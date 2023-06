Tragedija u momčadi dvojice Hrvata, preminuo mladi vozač (26): ‘Opraštamo se od sjajnog svjetla našeg tima’

Velika bol pogodila je biciklističku momčad u kojoj su i dvojica Hrvata, Vladimir Miholjević na direktorskom mjestu i njegov sin Fran u vozačkoj ekipi. Njihov Bahrain Victorious se nakon nesreće sa smrtnim posljedicama oprašta od svojeg člana, 26-godišnjeg švicarskog vozača Gina Madera, koji je izgubio život dok se natjecao u utrci u svojoj zemlji, na Tour de Suisseu.

Tragedija se dogodila nakon što se Švicarac sudario s Amerikancem Magnusom Sheffieldom. Slijedio je pad s ceste, a nakon nesreće, Mader je bio prebačen u bolnicu, no liječnici nisu uspjeli spasiti njegov život.

Kako su izvijestili organizatori utrke, švicarski biciklist je nepomično ležao u vodi, a nakon što su ga pokušali reanimirati na mjestu gdje je pronađen, nastavak borbe za Maderov spas u bolnici završen je s tužnim vijestima.

Sudar se dogodio na opasnom spustu za vrijeme jučerašnje pete etape, a u današnjem nastavku utrke u Švicarskoj vozilo se Maderu u čast.

A grieving peloton rolling together to the finish line in stage 6 of @tds. 😓 Something I hoped to never see again since the death of Bjorg Lambrecht. Unfortunately, we’re once again brutally reminded of the dangerous nature this sport…In memory of Gino Mader. #TourdeSuisse2023 pic.twitter.com/FCaHhZL9mQ

— Mihai Simion (@faustocoppi60) June 16, 2023