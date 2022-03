TRAGEDIJA NA TERENU: Mladi političar pao i umro usred utakmice

Tragične vijesti dolaze nam iz Škotske gdje je tijekom utakmice između parlamentarnih selekcija Škotske i Irske u ragbiju iznenada preminuo član škotske ekipe David Hill.

Do smrti je došlo pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, a nju su potvrdili i škotski zvaničnici:

“S velikom tugom, šokom i žaljenjem dijelim vijest o iznenadnoj i tragičnoj smrti šefa mojeg ureda”, Davida Hilla, napisao je Jamie Green, član škotskog parlamenta.

Svi šokirani

Svoje žaljenje zbog tragedije izrazila je i Nicola Sturgeon: “Ovo je tako tužno. Moje sućut obitelji i prijateljima”, napisala je na Twitteru.

Izuzetno šokiran je njegov otac:

“Ja ne mogu vjerovati kako pišem ovo. Moj nevjerojatni sin David je preminuo igrajući ragbi u Dublinu za Parlament Škotske. Bio je najbolji, i bol je neizdrživa. Slomljeni smo”, napisao je Roger Hill na Twitteru.

Statement: Holyrood Rugby are in mourning following the tragic passing of David Hill during our Parliamentary game against @DailandSeanadXV.

David was an architect of the revitalised Holyrood RFC, a great team-mate and tourist & of course, a man who loved his rugby. 1/2 pic.twitter.com/FpzkEZuyOL

— Scottish Parliament R.F.C (@HolyroodRugby) March 19, 2022