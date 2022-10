TRAGEDIJA KAKVA SE NE PAMTI: Poginuo mladi motociklist (22), nedugo potom preminula njegova majka

Tragične vijesti dolaze nam iz Nizozemske, gdje su saznali tešku vijest kako je mladi motociklist Victor Steeman preminuo nakon pada na utrci natjecanja FIM Supersport 300 World Championship u Portugalu.

Mladi Nizozemac pao je u 14. zavoju te je ubrzo prevezen u bolnicu, no nesretni 22 godišnjak preminuo je nakon dva dana zbog teških ozljeda.

“Ovo je nešto čega se uvijek bojite kao roditelj motociklista, a sad se dogodilo. Naš Viktor nije uspio pobijediti u posljednjoj utrci. U ovim teškim trenucima i neizmjernoj boli iznimno smo ponosni da možemo reći kako je naš heroj, iako je preminuo, spasio pet ljudskih života donacijom organa. Užasno će nam nedostajati”, objavila je Steemanova obitelji.

You’ll never be forgotten. You’ll be forever in our hearts.

Preminula majka

Nažalost još veća tragedija zadesila je obitelj Steeman, kada je u svojem domu, dva dana nakon što je preminuo njen sin, preminula Victorova majka, Flora van Limbeekd od srčanog udara.

This is just… beyond sad. Victor Steeman‘s mother Flora van Limbeek has died following a heart attack 😞 Lost for words. https://t.co/dtWHjyTQjs

— Simon Patterson (@denkmit) October 14, 2022