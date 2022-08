TRAGEDIJA KAKVA SE NE PAMTI: Pijan se zaletio među bicikliste, ubio dvojicu i još nekolicinu ozlijedio

Strašne vijesti dolaze nam iz Amerike gdje je dvoje biciklista je poginulo, a troje je ozlijeđeno kada je automobil naletio na njih u Ronald Townshipu, Michigan, pišu mediji iz SAD-a.

Strašna nesreća dogodila se u subotu u jutarnjim satima, a biciklisti su sudjelovali u “Make-A-Wish Michigan 35th Annual Wish-A-Mile Bicycle Tour”, trodnevnoj vožnji izdržljivosti kroz veći dio Michigana, kada su bili udareni, objavila je policija.

Teksaška policija uhitila je osumnjičenog, a prema uredu šerifa okruga Ionia, biciklisti su se kretali prema jugu kada ih je udario SUV koji je putovao prema sjeveru.

Pijani vozač

Jedan je biciklist proglašen mrtvim na licu mjesta, dok je drugi prebačen u bolnicu Spectrum Health Butterworth u Grand Rapidsu, no preminuo je od ozljeda.

Trojica biciklista koji su preživjeli nalaze se u bolnici s teškim ozljedama, priopćila je policija, a cestovni promet je bio u prekidu u području nesreće

Policija ne objavljuje podatke o vozaču dok se ne obavi istraga, ali on je uhićen po dvije točke optužnice, za vožnju u pijanom stanju koja je uzrokovala smrt.

It is with heavy hearts we remember our riders impacted by the tragedy yesterday. Our staff and the entire Make-A-Wish family are heartbroken and offer our deepest sympathy for the riders involved, their loved ones, and all members of the Wish-A-Mile (WAM) community at this time. pic.twitter.com/S29amlXGSB

— Make-A-Wish Michigan (@MakeAWishMI) July 31, 2022