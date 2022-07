TO NIJE BIO DOBAR POSAO: Zvijezdi ukrali skupocjeni sat, pa ga prodali debelo ispod cijene

Nakon što su zvijezdu Ferrarija olakšali za skupocjeni sat Richard Mille 67-02 na Uskrsni ponedjeljak, lopovi su se našli u nezgodnoj situaciji pošto je isti bio personaliziran za Charlesa Leclerca.

Naime, Leclerc je prije par mjeseci potpisivao autograme u Viareggiu, ali je nakon što je odradio svoju dužnost primijetio kako mu nedostaje skupocjeni sat.

Richard Mille 67-02 je sat vrijedan 15 milijuna kuna, a poseban je i po tome što je na njemu ugravirana posebna poruka za Leclerca.

Prodali ga za siću

Kada su shvatili kako će im teško biti prodati sat za neku veću vrijednost lopovi su ga prodali jednom španjolskom poduzetniku debelo ispod cijene.

Policija je nakon nekog vremena uspjela locirati sat kod Španjolca koji je rekao kako je za njega platio 150 tisuća kuna.

Izgleda kako su lopovi shvatili kako će teško dobiti veliku cijenu za skupocjeni sat te su ga na kraju prodali za samo deset posto njegove cijene.

