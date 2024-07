Otkriveno koliko će zaraditi zvijezde za jednu pjesmu na otvaranju Igara u Parizu

Otvaranje XXXIII Olimpijskih igara u Parizu po pričanju organizatora bit će spektakularno, neće biti održano na stadionu, već će cijela ceremonija otvaranja biti organizirana na rijeci Seine.

Kako priliči takvom događaju na njemu će nastupiti i neke od svjetskih glazbenih zvijezda pa su tako mediji u Francuskoj počeli pisati kako će Celine Dion biti plaćena dva milijuna dolara da otpjeva samo jednu pjesmu na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Parizu.

Dobro upućeni izvori tvrde da će superzvijezde Celine Dion i Lady Gaga nastupiti u duetu, a vjeruje se da će pjevati pjesmu pod nazivom “La vie en Rose”. Na obalama rijeke Seine očekuje se oko 300 tisuća ljudi, a na kraju je Organizacijski odbor Igara odlučio stati na kraj glasinama oko angažmana Celine Dion.

I’m so happy to be here with you this week! I’d like to also extend a warm thank you to the local Gendarmes for keeping us safe. – Celine xx… pic.twitter.com/iyxiQcgLZG

— Celine Dion (@celinedion) July 26, 2024