Photo by Minas Panagiotakis/Getty Images

TIN SRBIĆ PREDVODI HRVATE: U Dohi nikad opasnija konkurencija

Autor: Hina

Od četvrtka, 25. listopada, do subote, 3. studenoga, Doha je domaćin Svjetskog prvenstva u gimnastici na kojem će nastupiti petorica hrvatskih gimnastičara predvođenih aktualnim svjetskim prvakom na preči Tinom Srbićem, a jedina predstavnica u ženskoj konkurenciji bit će Ana Đerek.

Uz Srbića, u glavnom gradu Katara hrvatske će boje braniti aktualni europski doprvak na konju s hvataljkama Robert Seligman, osvajač olimpijskog i svjetskog srebra na istoj spravi Filip Ude, finalist prošlogodišnjeg EP-a u Cluju na preči Anton Kovačević te Leonardo Kušan. Svi naši gimnastičari nastupit će u višeboju, no fokus će, naravno, biti na njihovim primarnim spravama.

Kvalifikacije za petoricu hrvatskih gimnastičara na rasporedu su u četvrtak, dok će Ana Đerek svoj prolazak u finale grede i partera tražiti u nedjelju.

Na preči će u lov na medalje Tin Srbić i Anton Kovačević. Iza Srbića je sezona u kojoj se borio s ozljedama, a svoj je povratak upisao krajem rujna na Svjetskom kupu u Parizu, gdje je izborio finale.

“Formu polako dižem. Da imam još mjesec dana, bio bih u pravoj formi, ovako to nije to. Očekujem da ću dobro odraditi svoju vježbu u kvalifikacijama, vježbu koja bi mi, nadam se, mogla donijeti i finale. Za kvalifikacije pripremam svoju vježbu s težinskim koeficijentom 6.1 i mislim da, ako ju napravim kako znam, imam šanse za finale. A onda… onda za finale spremam neku novu i jaču vježbu. O obrani naslova svjetskog prvaka ne želim govoriti jer ovo je gimnastika. I mali pomak ruke baca te s prvog na trideseto mjesto. Dat ću svoj maksimum i kad to napravim, uvijek je dobro”, najavio je svoj nastup Tin Srbić.

U velikoj konkurenciji na konju s hvataljkama nastupit će Robert Seligman, Filip Ude i Leonardo Kušan. Iza Roberta Seligmana dva su velika natjecanja ove godine, Mediteranske igre u Tarragoni te Europsko prvenstvo u Glasgowu, na kojima je ostvario neke od najvećih rezultata u karijeri.

“Moja forma je dobra. Nije možda fantastična kao uoči Europskog prvenstva, ali još uvijek postoji onaj naboj, pozitivna energija poslije Mediteranskih igara, Europskog prvenstva i osvojene dvije srebrne medalje. Vjerujem da ću uz malo sportske sreće svoju vježbu odraditi od početka do kraja i da će biti dovoljno za plasman u finale. A onda je u finalu uvijek sve otvoreno i ponovno je potrebno – malo sportske sreće”, izjavio je Robert Seligman.

Ana Đerek jedina je Hrvatica u Dohi, a nakon povratka na gimnastička borilišta te plasmana u dva finala na posljednjem natjecanju Svjetskog kupa održanom u Parizu, razloga za optimizam oko dobrog plasmana na prvenstvu ne nedostaje.

“Treninzi za ovo Svjetsko prvenstvo za sad idu vrlo dobro, tako da se za obje sprave nadam kako ću ih odraditi onako kako radim na treninzima, a ne bih se bunila ni kad bi bilo i malo bolje. Ako to odradim, mislim da bi to bio neki solidan rezultat s kojim bih bila zadovoljna. Svjesna sam da šanse za finala nemam, ali zato su tu muški da to odrade”, opuštena je uoči početka prvenstva Ana Đerek.

Uspiju li u kvalifikacijskim natjecanjima izboriti nastup u finalu po spravama, naši će predstavnici imati još tjedan dana za trening i usavršavanje svojih vježbi. Naime, raspored na Svjetskom prvenstvu je takav da će u ponedjeljak, 29. listopada na rasporedu biti momčadski višeboj, dan poslije ekipni višeboj, u srijedu, 31. listopada, na rasporedu je pojedinačno višebojsko natjecanje za gimnastičare, a u četvrtak pojedinačno natjecanje za gimnastičarke.

Pojedinačna finala po spravama na rasporedu su u petak i subotu, 2. i 3. studenoga. U petak će se za odličja boriti gimnastičarke u preskoku i na dvovisinskim ručama, a gimnastičari na tlu, konju s hvataljkama i karikama. U subotu su na rasporedu finala gimnastičarki na gredi i tlu te gimnastičara u preskoku, na ručama i preči.