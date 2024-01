Težak udarac za Hrvatsku, ali sad se treba oporaviti, samo je jedan način da se sve zaboravi

Autor: Andrija Kačić Karlin

Naš proslavljeni vaterpolist Dubravko Šimenc nakon poraza hrvatske reprezentacije u finalu Eura trudio se ne očajavati u svojim izjavama. Iako se osjetilo da ne može sakriti tugu…

Za vrijeme finalne utakmice sjedio je s uzvanicima tik do plivališta, u nekim trenucima i burno reagirao. Na kraju se i on morao pomiriti s nesretnim epilogom.

Prošlo je već nekoliko dana od tog finala, ali nekako, još uvijek vrtimo film, zašto je moralo tako ispasti da Španjolska u prvom vodstvu ukrade Hrvatskoj zlato, Olimpijske igre.

Propustili šansu

“Meni je najviše žao što nije osiguran nastup na Olimpijskim igrama, vjerujem da ćemo to na skorašnjoj svjetskoj smotri osigurati, ma vjerujem u medalju i to će onda biti to. Vidjeli ste kao su se Španjolci veselili, znaju oni dobro koga su pobijedili. Mislim da smo propustili veliku šansu, zato je i teže podnijeti poraz.”, rekao je Dudo.

“Igrali su naši momci izvrsnu utakmicu, izvrsnu! Pa, ušli smo u zadnju četvrtinu s dva gola prednosti, prvi doplivali do lopte, imali i dvaput igrača više, sve smo to ispustili. Španjolci su pribjegli najvećem riziku i isplatio im se. A pobjednički gol, ta ‘šrauba’ Granadosa, na nešto manje od minutu do kraja bila je spektakularna.”, dodaje.

“Mislim da ni Španjolcima nije jasno kako su utakmicu preokrenuli. Da mi ne damo gol u osam minuta, pa to se ne događa. Poraženi uvijek mogu biti i ljuti na suce, ali prvenstveno moramo gledati svoje greške. Odlučivale su nijanse, imao su ruku na zlatnoj medalji, Španjolci su nam je maknuli”.

Naporan i težak ritam

Jesu li u pitanju Igre u Parizu ovo ljeto? “Čvrsto vjerujem da nisu. Hrvatska je jedna od najboljih reprezentacija svijeta. Ali, sport je to, vrhunski, pa kada se zna da se ne smije kiksati morate biti savršeno mobilizirani, motiv nije u pitanju. Sve ovo skupa je naporan i težak ritam. Dok sam ja igrao nije bio tako žestok sustav natjecanja, mi smo se više pripremali i trenirali nego što smo igrali.









“Danas je stubokom drugačije. Mislim da je naša reprezentacija vrijedna olimpijske medalje, a ispada da se teže kvalificirati na olimpijski turnir nego na njemu osvojiti medalju. Naši vaterpolisti sada moraju zaboraviti što ih je zadesilo, a to je najteže ne samo kod sportaša„.









Dodao je Šimenc i sljedeće: „Ima ona tvrdnja da se ne smije biti tužan kada daš sve od sebe. A Hrvatska je baš dala sve od sebe i igrački i organizacijski. Izgubiti, ma propustiti ovakvu priliku na svom terenu nije lako podnijeti. No, nisi sportaš ako ne preživiš poraz. Sport nas svih tome uči od malih nogu. I meni je teško, ali se moramo odmah okrenuti sutrašnjici.”, rekao je i zaključuje:

“Meni imponira da Hrvatska voli i podržava vaterpolo, vidjeli ste atmosferu na tribinama u Dubrovniku i Zagrebu, pa to je bio san snova. Sigurno je i navijačima teško. Opet, najbitnije da je naš vaterpolo pokazao najvišu kvalitetu, životnost i opstojnost. Kada to spoznamo mora i može nam biti lakše”.