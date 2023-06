‘Tenkovima treba u Pariz ako to naprave’ Pomahnitali Rus prijeti, jedna najava ga uzrujala

Olimpijske igre su događaj za vrijeme kojeg i oko kojeg oružje šuti, barem bi trebalo biti tako, ali i istupu jednog sportskog dužnosnika, nije trebalo puno da mu u priči oko planova za dolazeće OI u glavi i na ustima bude asocijacija na rat. U priči su se našli tenkovi, čovjek je baš pomahnitao…

Tenkove je spomenuo Mihail Mamiašvili, prvi čovjek Hrvačkog saveza Rusije, u razgovoru za RIA Novosti u svojoj domovini. Naljutila ga je najava da bi ruski sportaši sportašice mogli u posebnom statusu ići na Olimpijske igre koje će dogodine biti održane u Parizu, bez svojih obilježja, na način da na OI dođu kao reprezentacija izbjeglica.

“Nemam drugih komentara na to, osim da one koji takvu opciju nude treba poslati na jedno mjesto koje je svima poznato”, rekao je Mamiašvili.

“Ako nam žele napraviti da na Olimpijskim igrama budemo kao ekipa izbjeglica, onda u Pariz treba ići tenkovima”, dodao je ruski sportski dužnosnik.

