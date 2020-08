TEK SU MU 34: Želim opet obući hrvatski dres i osvojiti zlato s reprezentacijom!

Ivan Čupić dres hrvatske reprezentacije nije nosio od Europskog prvenstva 2018., no sada pomalo senzacionalno s 34 godine na leđima najavljuje povratak u najdraži dres.

‘Morao sam prelomiti negdje jednostavno jer sam prve godine u Skoplju bio sam bez obitelji i to me iscrpilo. Reprezentacija mi znači puno i kad igram, ili sam u euforiji ili u depresiji, ne mogu naći ravnotežu kao u klubu. Rekao sam sebi da nema smisla da nekome uzimam mjesto ako nisam 100 posto unutra. No sada mislim da mi nešto nedostaje. Nedostaje mi hrvatski dres’, rekao je Čupić za 24rakomet.

‘Zadnjih pola godine razmišljam o tome i ako me Červar pozove, odazvat ću se. Želim osvojiti zlato s Hrvatskom. Imam deset medalja, ali ne i zlato i neću moći reći da mi je karijera za pet ako ne osvojim to zlato.’

Popularni Čupko posljednje četiri godine nosi dres Vardara.

‘Imam još tri-četiri godine igranja i moram početi razmišljati o kraju karijere. Ovdje je kao u Hrvatskoj, ne osjećam se kao stranac, a igrao sam u Španjolskoj, Poljskoj, Njemačkoj i Sloveniji i znam kako gledaju na strance. Imao sam ponude, ali nijedan me novac nije natjerao da odem iz Vardara. Jedina zemlja, grad i klub u kojem možeš biti godinu i pol bez plaće jesu Makedonija, Skoplje i Vardar. Nikad nismo, doduše, potpuno ostali bez plaće, dobivali bismo malo, ali nakupilo se dugova.’