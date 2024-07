Mnogim djevojkama slomio srce, a hrvatski olimpijac i sin bivšeg ministra sad opet napada

Hrvatska će uskoro na Olimpijskim igrama u Parizu imati jake kandidate za odličja, no u glavni francuski grad idu i olimpijci željni iznenađenja. U tu skupinu spada i Nikola Miljenić, 26-godišnji Zagrepčanin, plivački sprinter koji za sada za sobom već ima iskustvo s najvećeg svjetskog sportskog okupljanja.

Na Olimpijskim igrama je već bio u ljeto 2021. u Tokiju, a tada je došao do osobnog rekorda na dionici 100 metara slobodno, no to u snažnoj konkurenciji nije bilo dovoljno za ulazak u polufinale s obzirom na to da je kvalifikacijski dio natjecanja završio na 28. mjestu.

Tri godine stariji i s više iskustva, Miljenić se priprema za Pariz, a osim sportske, posebna je i njegova obiteljska priča zbog tate Orsata, koji je sada predstojnik Ureda predsjednika Zorana Milanovića, a ranije, Orsat Miljenić bio je i ministar u Vladi RH. Od 2011. do 2016. vodio je Ministarstvo pravosuđa dok je Vladu predvodio SDP, a premijer je bio Milanović.

Tata nedavno pratio Vatrene u Njemačkoj

Otac 26-godišnjeg hrvatskog plivačkog reprezentativca je nedavno bio u delegaciji koja je Zorana Milanovića pratila prilikom odlaska na Euro u Njemačkoj, a bilo je to u bolnoj utakmici za Vatrene, onoj s ispuštenom pobjedom protiv Italije u Leipzigu na kraju prvog kruga, kada je Hrvatska odigrala 1:1 i nije bilo prolaska dalje.

Uskoro na scenu stupa hrvatski plivački sprinter, a bit će to 20 godina nakon velikog hrvatskog uspjeha na najkraćoj dionici, na Olimpijskim igrama 2004. u Ateni, kada je splitski as Duje Draganja osvojio srebro na 50 metara slobodno. Miljenićeve ambicije su ipak drugačije, puno manje, no bilo bi sjajno kada bi na svojih 100 metara slobodno nadmašio svoj dosadašnji najbolji rezultat, kao što je to napravio s osobnim rekordom u Tokiju, pa ako to bude dovoljno za bolji rezultat na kraju poretka nego na Olimpijskim igrama u Japanu – bilo bi razloga za zadovoljstvo.

Raspored govori da će 26-godišnji Miljenić svoju olimpijsku utrku u kvalifikacijama na 100 metara slobodno imati 30. srpnja, a istog dana bi bio u akciji i u polufinalu ako do njega dođe. Borba za odličja u toj dionici je dan kasnije, 31. srpnja. Odvijat će se kasno navečer s obzirom na to da je finale zakazano za 22:15 sati.

Važni korak u ljubavnom životu

Hrvatski plivački adut uskoro će biti u akciji u olimpijskom bazenu i nadat će se novom koraku u karijeri, a ranije ove godine, odjek je izazvao njegov važni korak u ljubavnom životu. Ušao je u vezu s djevojkom, o njoj je bio zatvoren, no ta veza slomila je srce mnogim drugim djevojkama kojima je zapeo za oko jedan od najpoželjnijih hrvatskih sportaša.









Što se posla u bazenu tiče, Miljenić je do sada već stekao puno iskustva na međunarodnim natjecanjima, uključujući i ono olimpijsko iz Tokija, a pamti i natjecanje u jakoj konkurenciji u američkom sveučilišnom plivanju, gdje je prvo bio sa sportskom stipendijom na Sveučilištu Indiana, a kasnije je prešao na Sveučilište Južne Kalifornije, poznati USC.

Probijao se i tražio je svoj put još od juniorskih dana, dio tog puta proveo je plivajući i studirajući u SAD-u, a što se tiče velikih natjecanja na kojima je predstavljao Hrvatsku, kao ono debitantsko pamti Europsko prvenstvo 2018. u Glasgowu, dok je godinu kasnije bio i na svojem prvom Svjetskom prvenstvu, u korejskom Gwangjuu.







Ostvario osobni rekord u delfinu

Na SP-u u Gwangjuu, Miljenić je plivao na 50 metara delfin, a tom prilikom ostvario je osobni rekord i završio je natjecanje na 35 mjestu. Bio je u akciji i u hrvatskoj štafeti na 4 x 100 metara mješovito, kada je Hrvatska završila na 19. mjestu, a nakon olimpijskog nastupa iz 2021., uskoro ga čeka još jedan.

Miljenić je olimpijsku A normu za odlazak u Pariz ostvario isplivavši dionicu na 100 metara slobodno za 48.13 sekundi u ožujku na međunarodnom mitingu u Rijeci. Time je za pet stotinki srušio nacionalni rekord koji je 15 godina držao Duje Draganja, što je lijepa najava za još jedan izazov na najvećem okupljanju svjetskih sportaša i sportašica.