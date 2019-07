SVJETSKO PRVENSTVO: Hrvatski mladi rukometaši s pet uzastopnih pobjeda u osmini finala

U susretu posljednjeg, petog kola C skupine svjetskog prvenstva u Španjolskoj, hrvatska muška juniorska reprezentacija pobijedila je Portugal sa 32-30 upisavši i petu pobjedu u skupini.

Hrvatska je pobjedom protiv Portugala osvojila prvo mjestu u skupini i u osmini finala će igrati protiv Islanda 24. srpnja.

Prvo ime susreta svakako je bio Josip Šarac s devet golova, dok su Ivan Martinović i Filip Vistorop zabili po sedam golova. Vratar Ivan Ereš standardno je bio dobar sa 11 obrana. Kod Portugalaca najefikasniji je bio Diogo Silva s osam golova.

Hrvatska je tako ostvarila prvi cilj. Kao pobjednik skupine ide dalje u nokaut fazu, a u srijedu 24. srpnja igrat će protiv Islanda koji je u pet susreta skupine D ostvario tri pobjede i dva poraza.

“Odigrali smo pet susreta i ostvarili pet pobjeda. Mislim apsolutno zasluženo. Ali, ne želimo ući u zamku samozadovoljstva i euforije i tim pobjedama prikriti neke slabe stvari odnosno gurnuti to pod tepih. Realno stalno ponavljam obrana, obrana, obrana… To mora biti naš prvi zadatak i cilj. Da smo primili po četiri do pet pogodaka po susretu manje onda bismo bili sretniji. I ja i moj stožer. Ne želimo pobjedu s pogotkom više nego pogotkom manje, kazao je izbornik juniorske reprezentacije Davor Dominiković.

“Što se tiče Islanda, to je također jedna izvrsna reprezentacija. Igraju praktički na isti način kao njihova A vrsta. Nismo puno o njima razmišljali, jer realno nismo imali ni vremena. Funkcioniramo na principu susret po susret. Ali pravu pripremu počinjemo za 20-tak minuta kada se vratimo u hotel,” dodao je Dominiković.