SVJETSKI PRVAK POKUŠAO PODMETNUTI DOPING AFERU KOLEGI! Upao mu u sobu i ubacio ‘kutiju’, a to nije sve

Autor: F.F

U svijetu profesionalnog sporta u velikom smo se broju slučajeva uvjerili kako sportaši često koriste zabranjene supstance, no iz Mađarske stiže filmska priča u kojoj se Peter Sidi pokušao izvuči iz loše situacije.

Peter Sidi bivši je svjetski prvak u streljaštvu, a u New Delhiju je početkom ožujka održan Svjetski kup. Sidi je bio zabrinut za svoju poziciju u reprezentaciji, a kako bi si pomogao napravio je nešto nevjerojatno.

Naime, Sidi je podvalio kolegi Ištvanu Peniju doping, sve kako bi on bolje kotirao u reprezentaciji.

U vitamin D mu podvalio nedozvoljenu supstancu

Sidi se ušuljao u Penijevu sobu te mu u kapsule s vitaminom D ubacio diuretik furosemid. Na kontroli je Ištvan bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu te je nastao pravi kaos u mađarskoj reprezentaciji.

Ištvan je na sve načine pokušavao saznati kako je došlo do toga, a ubrzo je došao i do snimke od hotela na kojoj se vidi da je u njegovu sobu ušao peter. Nakon analize vitamina D otkrio je furosemid, ali samo u kutiji koja je bila otvorena. Kao u nekom filmu, brzo dolaze do zaključka da je Peter Sidi krivac za sve što se dogodilo njegovom kolegi te u odluci o njegovoj suspenziji piše kako se “jasno, vidljivo, neporavdano i ilegalno” našao u sobi Ištvana Penije gdje se zadržao 45 minuta.

Svjetska streljačka sportska organizacija (ISSF) i Mađarska streljačka federacija (MSSF) su nakon pruženih dokaza i određenih istraživanja suspendirali Sidija te Penija oslobodili od svih optužbi. Još nije poznato kako će biti kažnjen Peter Sidi.

Uistinu nevjerojatna priča u kojoj je Sidi pokušao smijestiti momčadskom kolegi! Sidi bi mogao dobiti strašnu kaznu za ovaj potez očajnika.