SVJETSKI PRVAK NAPUSTIO FORMULU 1: Nije produljio ugovor sa zemljacima

Francuz Alain Prost više neće biti neizvršni direktor momčadi Formule 1 Alpine, javili su iz francuskog tima Formule 1.

Bivši četverostruki svjetski prvak u Formuli 1, 2017. godine preuzeo je ulogu ambasadora i savjetnika pri povratku Renaulta u Formulu 1, a 2019. je imenovan za neizvršnog direktora. Imao je jednogodišnji ugovor s organizacijom koji nije produžen za iduću sezonu.

Renault je na počeku ove sezone preimenovan u Alpine krenuvši u rekonstrukciju oko predsjednika Laurenta Rossija. Nedavno je Alpine napustio i izvršni direktor Marcin Budkowski, a nagađa se kako bi njegov odlazak mogao otvoriti vrata Amerikancu Otmaru Szafnaueru.

Ista postava

Alpine iduće sezone neće mijenjati vozače, za upravljačem bolida bi trebali ostati Fernando Alonso i Esteban Ocon.

Alain Prost will leave his advisory role with Alpine in F1 as part of the team's management shake-up, with Otmar Szafnauer set to make the switch along with sponsorship from BWThttps://t.co/XMeiVjNzFe

— Luke Smith (@LukeSmithF1) January 17, 2022