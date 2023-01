SVJETSKI PRVACI KORAK DO NOVOG NASLOVA! Veliko slavlje Danaca, izvukli se nakon teške borbe

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Danski rukometaši prvi su finalisti Svjetskog prvenstva kojem su domaćini Švedska i Poljska. Danci su u polufinalnoj utakmici u poljskom Sopotu s 26:23 slavili protiv Španjolaca, a time su došli pobjedu do trećeg uzastopnog svjetskog naslova.

Do prve titule došli su 2019. na SP-u kojem su bili domaćini zajedno s Njemačkom, a drugu su osvojili pretprošle godine u Egiptu.

Danci su svladali Španjolce nakon komplikacija koje su morali proći u završnici susreta. Kontrolirali su rezultat najvećim dijelom utakmice, no potom, na ulasku u završnicu Španjolci su se približili na samo gol zaostatka (21:20).





Danska je odgovorila serijom od 4:0 za povećanje na 25:20, a Španjolci su potom vratili neizvjesnost približivši se na samo -2 u pretposljednjoj minuti. Ipak, obranjenim sedmercem Niklasa Landina, koji je ‘razoružao’ Ferrana Solea Salu, Danci su zadržali razmak na 25:23, a potom su i povisili prednost na završnih +3.

Prije odluke u završnici utakmice, Danska je prvu veću prednost izgradila sredinom prvog poluvremena, odlaskom do 9:5 u tom razdoblju susreta. Do kraja prvog dijela Španjolci su se uspjeli približiti, ali slijedila je nova danska serija koja je vodila dvostruke branitelje naslova do 15:10 nakon prvih 30 minuta.

U drugom dijelu stvari su ponovno postale neizvjesne nakon četiri uzastopna španjolska gola, za smanjenje na -1, 20:19 u 48. minuti. Nakon toga nije trebalo proći puno do nove danske serije i španjolskog odgovora, ali Danci su ipak izdržali s prednošću na svojoj strani.

Landin je završio utakmicu s 15 obrana, a najviše golova za Dance zabio je Simon Pytlick, imao ih je šest iz 12 udaraca. Alex Dujšebajev je s pet golova iz šest udaraca vodio Španjolce.

Dvostruki uzastopni svjetski prvaci će za svoj treći trofej u nizu u nedjelju igrati protiv boljeg iz druge polufinalne utakmice, u kojoj će se u 21 sat u Stockholmu sresti Francuska i domaća Švedska.