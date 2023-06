Svjetska prvakinja (32) iznenada preminula: Pronašli je kod kuće, a uzrok smrti baš sve je ražalostio

Tužne vijesti pogodile su svjetsku sportsku scenu nakon što se doznalo da je iznenada preminula Tori Bowie, američka sprinterica koja je vrhunac karijere imala 2017. na Svjetskom prvenstvu u Londonu, kada je slavila naslov na 100 metara, a bila je i članica pobjedničke američke štafete na 4×100 metara.

Nakon što se za smrt poznate sportašice doznalo u svibnju, nekoliko tjedana nakon što je napunila 32 godine, nove informacije iz SAD-a govore da je Bowie preminula uslijed komplikacija za vrijeme poroda.

Do smrti je došlo dok je američka sprinterica bila sama u svojem domu na Floridi. Ondje je pronađeno njezino tijelo nakon što je alarme podignulo da je danima nigdje nema niti od nje ima ikakvog glasa.

Trajala su nagađanja o tome što se dogodilo sa sportašicom koja je blistala na sprinterskim stazama, a uzrok smrti otkrivena je nakon obdukcije njezina tijela.

Kako donose mediji u SAD-u, rezultati su pokazali da je došlo do napadaja i do respiratornih problema kakvi se događaju u kasnoj fazi trudnoće. Dok je bila sama u svojem domu, nesretna Bowie nije preživjela komplikacije.

Tijelo je bilo pronađeno nakon pokretanja potrage s obzirom na to da je Bowie bila netragom nestala, a poslije tužne vijesti, među oproštajnim porukama punima boli bila je i ona menadžerske agencije Icon Management koja je zastupala 32-godišnju Amerikanku.

“Tori je bila prvakinja… Bila je tračak svjetla koji je sjajio tako jako! Srca su nam slomljena, naše molitve su s njezinom obitelji i prijateljima.

Sportašica koja je preminula uslijed komplikacija prilikom poroda imala je vrhunac karijere na SP-u u Londonu, a prije toga, 2016. u Riju, veselila se i olimpijskom zlatu u američkoj štafeti na 4×100 metara.

U Riju je bila i srebrna na pojedinačnoj utrci na 100 metara, a došla je i do bronce na 200 metara, s velikim uspjesima na stazi i na životnom putu koji je prekinut naglo i bolno.

This hurts. I was a huge fan. Coming on here to meet news of her passing stings. RIP Tori Bowie#ToriBowie pic.twitter.com/FckqZ0yLSr

— Cookie Monster (@mayowaszn) June 13, 2023