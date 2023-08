Svjetska elita ponovno u Zagrebu: Sve je spremno za Hanžekovićev memorijal

Hanžekovićev memorijal već po tradiciji više nije samo ograničen na stadion MladostI na Jarunu pa će tako u petak 8. rujna na Trgu bana Josipa Jelačića od 18 sati nastupiti skakačice i skakači u dalj na Zagreb City Challengeu,

Dan kasnije pokraj zagrebačkih fontana se od 19 sati održava Memorijal Ivana Ivančića, natjecanje najboljih svjetskih bacača kugle.

Za kraj 10. rujna na stadionu Mladosti su od 17 sati na programu sve ostale discipline mitinga, na kojem ćemo opet vidjeti svjetske i hrvatske zvijezde.

🚨 Auto-qualifying marks for Valarie Allman (67.14m), Bin Feng (65.68m) & Sandra Perković (65.62m) in group A of the women’s discus… pic.twitter.com/pL504BWix0

— Throwers Universe (@ThrowersUni) August 20, 2023