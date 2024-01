Svjedočili smo sjajnoj utakmici i psihičkoj čvrstoći naše reprezentacije

Autor: Andrija Kačić Karlin

Drama u sportu uobičajena je pojava, ali dramatičnost utakmice Hrvatske i Španjolske zaista je bila čak i infarktna. Utakmica je nakon 32 minute završila bez pobjednika, 9-9. Pa se pristupilo izvođenju najstrožih kazni, gdje su Hrvati bili uspješniji (14-12). Dva boda na startu lijep su plijen u teškoj skupini gdje su još i Crna Gora i Francuska. Koji su isto igrali u regularnom tijeku bez pobjednika, pa je Crna Gora dobila na penale…

Pitali smo se nakon 9-9 prije izvođenja peteraca – biti zadovoljan ili ne. Da, završilo je 9-9, ali boli spoznaja da je desetak sekundi prije kraja Hrvatska imala napad i igrača više. No, nije ga iskoristila, Fatović je tukao, ili možda pokušao asistirati, no uspješnog epiloga nije bilo. Šteta, bio bi to kompletan, pa i senzacionalan preokret.

Samo, moramo se prisjetiti, u zadnju četvrtinu Hrvati su ušli s dva gola zaostatka (6-8), a kako su do tada igrali naši vaterpolisti malo tko se čemu mogao nadati. Realno, prve tri četvrtine Hrvatska je izgledala mahom blijedo. Jest, povela je s 3-1, da bi na brzinu primila tri pogotka. Španjolci su dugo vodili s dva gola prednosti, bilo nas je strah da ne pobjegnu i na plus tri. Srećom, to se nije dogodilo.

Mentalna snaga

Pa je nada stalno egzistirala. Iako, Španjolci su djelovali, izgledali bolje. I teško je bilo biti optimist. Iako, kada Ivica Tucak vodi momčad morate računati na fanatičnu upornost. I naša je momčad sustigla španjolsku prednost te još imala prigodu za pobjedu. Što reći, kod 9-9 Hrvatska se tri puta obranila i tri puta imala napad za eventualnu pobjedu.

Međutim, ruke su na obje strane bile drhtave. Pa se moralo pristupiti izvođenju peteraca. Gdje naši nisu niti jednom pogriješili.

Pobjeda je pobjeda, makar i na penale. Dobra za perspektivu, samopouzdanje i atmosferu ovoga Eura kojeg je Hrvatska brzo organizirala. Svjedočili smo sjajnoj utakmici i psihičkoj čvrstoći naše reprezentacije. Vratiti se u zadnjoj četvrtini s minus dva protiv Španjolaca ne može svatko. Kao što svatko ne može zabiti svaki penal.

Sljedeća utakmica je protiv Francuske u subotu. Lakše je na njih s dva boda.