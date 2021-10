STRAVIČNA SMRT OLIMPIJKE! Pronašli su je mrtvu u kući, imala je fatalnu ozljedu

Danas nam strašne vijesti stižu iz Kenije gdje je olimpijska atletičarka te zemlje Agnes Tirop pronađena mrtva u svojoj kući.

Kako javljaju mediji nesretna atletičarka pronađena je s ubodnim ranama u predjelu trbuha, što je čini se bio i uzrok smrti Tirop.

Tirop je bila atletska zvijezda na 5.000 metara i jedna od favoritkinja za medalju u Tokiju, ali je na kraju trku završila kao četvrta.

Druga smrt Kenijskih atletičara

Kenijka je osvojila broncu na SP 2017. i 2019. godine, dok je 2015. uzela zlato na Svjetskom prvenstvu u krosu na kojem se paralelno takmičila.

Zanimljivo, ovo je druga smrt kenijskih kros takmičara s obzirom na to da je nedavno mrtav u svojoj kući pronađen i trostruki svjetski prvak Hose Macharinyang.

HEARTBREAKING! 💔💔

Kenyan athlete Agnes Jebet Tirop, who represented Kenya 🇰🇪 at the Tokyo 2020 Olympics in the 5000m, has been found dead in her house with stab wounds to her abdomen.









She was just 10 days away from her 26th birthday. Rest in peace Queen! pic.twitter.com/dbqACcTUG6

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) October 13, 2021