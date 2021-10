STRAVA U AFGANISTANU! Talibani odsjekli glavu mladoj odbojkašici

Nakon što su preuzeli vlast u Afganistanu, Talibani očito nisu promijenili svoje krvave načine, te su, kako prenosi Daily Mail, ubili mladu odbojkašicu Mahjabin Hakimi.

Hakimi jedna je od dvije igračice kluba iz Kabula koja nije uspjela pobjeći iz Afganistana, i tek se sada saznalo za njenu stravičnu sudbinu.

Kako se saznaje, za smrt se doznalo tek sada jer su militanti zaprijetili njenoj obitelji da ne kaže nikom što se dogodilo.

Žive u strahu

“Svi igrači u odbojkaškom klubu, sve ostale žene sportašice očajne su i u strahu. Svi su bili prisiljeni otići i preseliti se na nepoznata mjesta”, rekao je trener.

Vijest da joj je odrubljena glava prestrašila je ostale sportašice u zemlji. Afganistanska ženska odbojkaška reprezentacija moli od međunarodnih organizacija da ih izvuče iz zemlje.

In 21st century, a young woman can be beheaded for playing a game. Hope the world wakes up to this terrible reality around us. -Sghttps://t.co/XRWtc8zFJ9

— Sadhguru (@SadhguruJV) October 21, 2021