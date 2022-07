STRAVA NA SVJETSKOM PRVENSTVU: ‘Netko me je drogirao zadnjeg dana, ničega se ne sjećam’

Strašnu i šokantnu spoznaju otkrila je kanadska plivačica Mary-Sophie Harvey, koja je na SP u Budimpešti osvojila brončanu medalju u štafeti 4×200 metara slobodnim stilom.

Plivačica je nakon sportskih obaveza otišla na slavlje i tada počinje njena ružna priča, koje zapravo ona sama nije niti bila svjesna.

“Dugo sam se dvoumila hoću li objaviti ovo, ali previše sam šutjela u prošlosti”, napisala je Kanađanka na svom Instagram profilu i otkrila strašne detalje.

Ničega se ne sjećam

“Netko me je drogirao zadnjeg dana Svjetskog prvenstva. Jedino čega se sjećam je da sam se sljedeće jutro probudila potpuno izgubljena. Timski menadžer i doktor su bili pored mene. Sjećam se slavlja i poslije toga ničega. U tih četiri do šest sati imam crnu rupu. Jedino što mogu reći je da se nikad nisam osjećala ovako posramljeno”, rekla je i dodala:

“Kad sam došla kući, mama mi je rekla da izgledam drugačije i tako sam se i osjećala. Nisam osjećala svoje tijelo, a kad sam pogledala noge, bile su pune modrica. Prijatelji su mi rekli da su me nosili jer sam bila bez svijesti i možda je to objašnjenje otkuda modrice. Ipak, nije me utješilo”, zaključila je Kanađanka.

JUST IN: Mary-Sophie Harvey @msophieharvey, a Canadian swimmer, claims that she was drugged on the last night of the World Championships, in Budapest last month, during which she sustained a rib strain & a concussion and has no memory of the incident's 4 to 6 hour time period. pic.twitter.com/go9rQWOUIc

— BNN Canada (@BNNCA) July 7, 2022