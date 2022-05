STRAŠNO, HAASOV BOLID SE SAMO PREPOLOVIO: Nova crvena zastava u Monacu

Kiša koja je odgodila utrku u Monte Carlu ipak je uzela svoj danak tijekom utrke, kada su vozači prešli s guma za mokro na slick, iako se staza osušila ostalo je mokrih dijelova.

I baš je Mick Schumacher izgubio kontrolu nad svojim HAAS-om u 27. krugu i zabio se jako u ogradu pored staze, a udarac je bio toliko silovit da je prepolovio bolid. Sudar pogledajte OVDJE.

Na svu sreću sve je u redu s mladim Mickom, a ovo mu je već drugi bolid koji je uništio ove sezone.

Promašaj Ferrarija

Inače na samoj utrci Ferrari je napravi grešku pozvavši oba bolida u pit, te je Leclerc zbog toga izgubio tri pozicije na stazi.

Nakon što se raščiste krhotine od bolida očekujemo nastavak utrke.

